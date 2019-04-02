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Суда готовятся к перегрузу в море. Фото предоставлено «Океанрыбфлотом»

Флоту определили правила по «неоднократке»

Правительство выпустило новое постановление об особенностях пересечения российскими и иностранными судами государственной границы на море. В частности, утверждены требования к перегрузке уловов водных биоресурсов в «районах укрытия».

Постановление правительства от 28 марта 2019 г. № 341 принято в рамках изменений закона о госгранице, вступивших в силу с 27 января. Как сообщает корреспондент Fishnews, установлены случаи, когда суда могут неоднократно пересекать границу на море без прохождения пограничного, таможенного и других видов контроля.

Для российского и иностранного флота, убывающего из российских портов с последующим прибытием в порты РФ без захода во внутренние морские воды и в территориальные моря других государств, это в том числе:

- убытие российских судов из портов РФ в целях торгового мореплавания во внутренних морских водах, территориальном море, в исключительной экономической зоне и (или) на континентальном шельфе РФ;

- плавание иностранных судов между российскими портами, а также случаи, когда такой флот убывает из российских портов во внутренние морские воды или в территориальное море РФ в целях торгового мореплавания. Исключение – деятельность, связанная с использованием судов для рыболовства;

- плавание российских и иностранных судов между российскими портами, если осуществляется заход в территориальные моря иностранных государств при следовании через Балтийское, Охотское или Японское моря и примыкающие к ним проливы.

Для российских судов, которые прошли пограничный, таможенный и иные виды контроля при убытии с территории Российской Федерации и возвращаются без захода в российские порты с тем, чтобы потом покинуть РФ, также предусмотрены возможности по «неоднократке»:

- плавание через территориальное море РФ без захода в российские порты с последующим убытием с территории России;

- заход в 12-мильную зону для перегрузки уловов водных биоресурсов, если гидрометеоусловия не позволяют проводить такие операции за пределами территориального моря. Речь идет о работе в «районах укрытия» - напомним, что их перечень утвержден распоряжением правительства РФ от 28 марта 2019 г. № 551.

Утверждены Правила уведомления пограничных органов ФСБ о намерении осуществлять неоднократное пересечение госграницы на море российскими судами, а также требования к перегрузке уловов ВБР в «районах укрытия».

Постановление правительства от 28 марта 2019 г. № 341 смотрите в прикрепленном файле.

Fishnews

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