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Очередное заседание штаба минтаевой путины прошло в Росрыболовстве. Фото пресс-службы ведомства

Минтайщики успешно завершают сезон

Завершен специализированный лов минтая в сезоне «А» в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах, в других районах промысел еще продолжается. На начало апреля поймано 808 тыс. тонн (+2,8% к уровню 2017 г.).

Таким образом, освоено уже 54% годовой квоты, констатировали на очередном заседании штаба. Видеоконференцию с регионами провел заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Заместитель руководителя координационной группы Юрий Омельченко рассказал с борта «Василия Каленова», что сейчас в Охотском море работают 176 промысловых судов. Специализированным траловым ловом минтая занимается 108 единиц флота, два судна работают на приеме сырца от среднетоннажников.

На промысле креветки заняты 5 судов, 14 добывают краба, 33 – донно-пищевые объекты. Четыре судна работают на приеме сырца от судов снюрреводного промысла.

Специализированный промысел тихоокеанской сельди на прошлой неделе не вели из-за сложной ледовой обстановки. С начала года вылов этой рыбы составил 52 тыс. тонн, что на 19% ниже уровня прошлого года.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в Северо-Охотоморской подзоне промысловая обстановка удовлетворительная, но нестабильная. Уловы варьируются от 80 тонн до 450 тонн на судно в зависимости от его типа.

В Западно-Камчатской подзоне с 30 марта флот приступил к поиску скоплений сельди. Район ее основных миграционных путей пока закрыт полями крупнобитого льда.

В Камчатско-Курильской подзоне суда снюрреводного промысла работают на донно-пищевых объектах, в том числе со сдачей сырца на берег. Приловы минтая варьируются от 5 до 120 тонн в день.

В районе Восточного Сахалина промысел не велся из-за тяжелой ледовой обстановки. У Северных Курил находятся 8 траулеров и до 5 судов со снюрреводами.

В экспедиции работают 31 транспорт и 7 танкеров. От 5 до 12 транспортов ежедневно находились под погрузкой. В порты для выгрузки за отчетный период ушли 10 транспортных судов. В районе также находятся одно патрульное судно и 15 наблюдателей. Безопасность экспедиции обеспечивает спасатель «Сибирский».

Заместитель руководителя Тихоокеанского филиала ВНИРО Игорь Мельников доложил о прогнозе промысловой обстановки на ближайшую перспективу. Ожидается, что штормы активизируют взлом ледовых полей и вынесут лед из района залива Шелихова к юго-западу в открытую часть моря. 5-7 апреля усиление ветра позволит расширить области чистой воды в районах к северу от 53° северной широты, ледовая граница сместится к западу.

Fishnews

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НазадМетки: крабкреветкаросрыболовствосахалин
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