03 апреля 2019 года

Норвежскую селедку сожгли в печи

В Дагестане инспекторы Россельхознадзора пресекли торговлю мороженой сельдью из Норвегии. Более 300 кг изъятой санкционной рыбы уничтожили сжиганием.

Сельдь продавали прямо из багажника «Жигулей» вблизи одного из продовольственных рынков Махачкалы, сообщили Fishnews в пресс-службе управления Россельхознадзора по Республике Дагестан. После изъятия рыбу отвезли в Хасавюрт, где в присутствии понятых сожгли в утилизационной печи.

В отношении торговца составили протокол по статье 10.8 КоАП РФ (нарушение ветеринарно-санитарных правил заготовки, переработки, хранения или реализации продуктов животноводства).

Напомним, что Норвегия входит в список стран, в отношении которых действует продовольственное эмбарго. Запрет на ввоз сельхозпродукции, сырья и продовольствия из США, стран Евросоюза, Австралии, Норвегии, Канады, Албании, Черногории, Исландии, Лихтенштейна и Украины продлен до 31 декабря 2019 г. С 2015 г. товары, ввезенные в РФ вопреки эмбарго, подлежат уничтожению.

Fishnews