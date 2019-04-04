04 апреля 2019 года

Для борьбы с «серым» импортом подготовили новый механизм

Соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, представил Минфин. Правительство направило главе государства предложение о подписании документа.

Соглашение устанавливает механизмы подтверждения законности оборота товаров при их перемещении между государствами Евразийского экономического союза, механизмы обеспечения контроля за оборотом товаров. Документ направлен на противодействие серому импорту и теневому обороту товаров на пространстве ЕАЭС, использованию различных схем уклонения от уплаты таможенных платежей и налогов, рассказали Fishnews в пресс-службе кабмина.

Соглашение одобрено Советом Евразийской экономической комиссии 5 декабря 2018 г. Документ предусматривает обмен сведениями из национальных систем прослеживаемости для контроля за оборотом товаров из перечня, утверждаемого Советом ЕЭК. Устанавливаются требования к национальным системам прослеживаемости.

Планируется не допускать перемещение определенных товаров при отсутствии в национальной системе прослеживаемости сведений о соответствующих операциях.

После подписания документ будет подлежать ратификации, так как содержит правила, отличные от предусмотренных российским законодательством.

Напомним, 29 мая вступило в силу соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе. Теперь, прежде чем ввести маркировку на своей территории, государство должно внести предложение в отношении определенного товара на рассмотрение всех стран ЕАЭС. В России разработать специальный закон о маркировке товаров идентификационными знаками планируют в текущем году.

Fishnews