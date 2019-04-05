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Национальный стенд Российской Федерации работал на брюссельской выставке и в прошлом году. Фото Expo Solutions Group

Российские рыбаки привезут в Брюссель филе и морепродукты

В составе объединенного российского стенда на выставке в Брюсселе выступят 20 компаний. Они представят продукцию глубокой переработки - рыбное филе, пресервы, консервы, морепродукты и оборудование.

Крупнейшее в мире событие рыбной индустрии – 27-я международная выставка морепродуктов и технологий переработки (Seafood Expo Global & Seafood Processing Global) в этом году пройдет в Брюсселе с 7 по 9 мая. Российские рыбопромышленники четвертый год подряд будут участвовать в этом глобальном мероприятии в рамках национальной экспозиции. Оператор объединенного стенда России - компания Expo Solutions Group.

На территории российского павильона общей площадью около 700 кв. метров разместятся компании из дальневосточных и северо-западных регионов страны. Среди них ключевые игроки рыбной отрасли - «Норебо», «Антей», ФЭСТ, Южно-Курильский рыбокомбинат, НБАМР, «Русская рыбопромышленная компания», «Сириус», «Дикий улов».

Отечественные предприятия привезут в Брюссель в значительной степени продукцию глубокой степени переработки - филе красной и белой рыбы, пресервы, консервы. В частности, ГК «Антей» выступит с новой линейкой из сардины-иваси под брендом «Русская рыбная фактория».

«Экспоненты представят в Брюсселе рыбопродукцию, наиболее интересную для европейского рынка. Анализ, проведенный нашим консалтинговым подразделением Fishery Strategy Consulting, показывает, что в странах Европы существует тренд на готовый и полуготовый продукт», – рассказал Fishnews генеральный директор ESG Иван Фетисов.

В этом году компанию российским рыбодобывающим и рыбоперерабатывающим предприятиям впервые составят производители технологического оборудования. Это калининградская компания «Рыбтехцентр» и поставщик комплектующих «Балтмехком». Вместе с дистрибьюторской фирмой «Максифиш» они объединятся на стенде Калининградской торгово-промышленной палаты.

В секторе рыболовства среди новичков в составе национального стенда - компания «Дефа», которая познакомит европейскую публику с ассортиментом креветки. Тымлатский рыбокомбинат продемонстрирует филе горбуши и трески, а Северо-Курильская база сейнерного флота - дикий гребешок. Дебютируют в Брюсселе и такие предприятия с историей как РК имени В. И. Ленина и РК имени М. И. Калинина. Впервые в европейской выставке примет участие Центр развития экспорта Приморского края, который объединит сразу три предприятия региона, представляющие сферы добычи, аквакультуры и поставок морепродуктов.

«Значительная часть продукции наших экспонентов ориентирована на сегмент HoReCa, поскольку в Европе отмечается большой спрос на рыбопродукцию высокого качества. Мы рекомендовали рыбакам использовать все инструменты для выгодной демонстрации товаров, включая презентабельную упаковку», - отметил Иван Фетисов.

В настоящее время завершается разработка деловой программы российского стенда.

Fishnews

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НазадМетки: аквакультуравыставкакреветка
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