08 апреля 2019 года

Морзверем Сахалина хочет заняться промышленность

Частный инвестор хочет восстановить промышленную переработку морского зверя на севере Сахалина. Предполагается, что проект создаст более 100 рабочих мест для представителей коренных народов.

Инвестиционный потенциал Сахалина и Курил врио губернатора Валерий Лимаренко обсудил на деловой встрече с членами «Клуба лидеров по продвижению инициатив бизнеса» в Москве. Обсуждали возможности для вложений в традиционные отрасли региона, в том числе рыбную.

Один из потенциальных инвесторов готов восстановить переработку в промышленных объемах морского зверя на севере Сахалина. Как сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства, проект уже разработан и одобрен Всероссийским НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) и Минсельхозом. Отмечено, что на первом этапе пакет частных инвестиций включает более 1 млрд рублей и создает свыше 100 рабочих мест для представителей КМНС.

Напомним, в этом году колбасу из тюленей начали делать в Магадане. В дальнейшем предприятие планирует перейти на безотходное производство – изготавливать из морзверя жир, паштеты, тушенку.

Fishnews