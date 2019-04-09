09 апреля 2019 года

Подготовкой нового КоАП займется рабочая группа

Премьер-министр Дмитрий Медведев образовал межведомственную рабочую группу для подготовки нового кодекса об административных правонарушениях. Руководителем МРГ назначен вице-премьер – глава аппарата правительства Константин Чуйченко.

Обновлением КоАП займется специальная межведомственная рабочая группа. Ее состав утвердил распоряжением от 4 апреля 2019 г. № 631 глава правительства Дмитрий Медведев.

Ранее премьер поручил ведомствам подготовить и до 1 июня 2019 г. представить в правительство концепцию нового кодекса об административных правонарушениях. При этом к работе должны быть привлечены экспертные организации. Заявленная цель – актуализация и систематизация правового регулирования в области административной ответственности.

Координировать работу будет вице-премьер – руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко, сообщает корреспондент Fishnews.

Назначены два заместителя руководителя МРГ – это заместители руководителя аппарата правительства Андрей Логинов и Евгений Забарчук. Также в состав группы вошли глава Ростехнадзора Алексей Алешин, директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов, руководитель Федерального казначейства Роман Артюхин, глава Роспотребнадзора Анна Попова, замруководителя ФАС Сергей Пузыревский, замминистра экономического развития Савва Шипов, замглавы МВД Игорь Зубов, советник президента Михаил Федотов (возглавляет Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека). В МРГ включены представители Совета Федерации и Госдумы, аппарата правительства, Генпрокуратуры, Государственно-правового управления президента, Верховного суда, Второго кассационного суда общей юрисдикции, МЧС, научно-исследовательских организаций.

Напомним, что ранее власти уже предпринимали попытку обновить КоАП, документ обсуждался на площадке Госдумы. Большое внимание тогда было приковано и к новым статьям, предусматривающим ответственность за нарушения в области рыболовства. Однако новый кодекс тогда так и не вышел.

Fishnews