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Президент Владимир ПУТИН. Фото пресс-службы главы государства

ЕАЭС установит «слежку» за импортными товарами

Президент Владимир Путин принял предложение правительства подписать соглашение о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных в ЕАЭС. Скрепить документ подписями планируется на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Напомним, проект соглашения о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию ЕАЭС, представил Минфин. Документ устанавливает механизмы подтверждения законности оборота товаров при их перемещении между государствами Евразийского экономического союза, механизмы обеспечения контроля за оборотом товаров. Таким образом планируется противодействовать «серому» импорту и теневому обороту товаров на пространстве ЕАЭС, использованию различных схем уклонения от уплаты таможенных платежей и налогов.

Соглашение одобрено Советом Евразийской экономической комиссии 5 декабря 2018 г. Документ предусматривает обмен сведениями из национальных систем прослеживаемости для контроля за оборотом товаров из перечня, утверждаемого Советом ЕЭК. Устанавливаются требования к национальным системам прослеживаемости.

В начале апреля правительство направило главе государства предложение о подписании документа. Владимир Путин принял это предложение, сообщает корреспондент Fishnews.

По распоряжению президента, Минфин сможет в ходе переговоров о подписании вносить в одобренный правительством проект изменения, не имеющие принципиального характера.

Власти считают целесообразным подписать документ на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Fishnews

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