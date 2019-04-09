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В Москве прошла сессия российско-японской комиссии по рыболовству. Фото пресс-службы ФАР

Россия и Япония расширят совместные исследования рыбных запасов

В Москве состоялась очередная сессия российско-японской комиссии по рыболовству. Стороны согласовали условия промысла и утвердили план научных исследований на текущий год.

Российскую делегацию возглавил заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук, японскую – начальник управления контроля ресурсов Департамента рыболовства Коя Такаси.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ФАР, стороны обменялись информацией о ведении промысла судами обоих государств в 200-мильных зонах России и Японии, обсудили вопросы соблюдения правил рыболовства, условий добычи водных биоресурсов, а также мер по их сохранению. Для обеспечения безопасности мореплавания при промысле сайры договорились проводить консультации между представителями компетентных органов двух стран с участием рыбопромышленников.

Делегаты отметили положительную тенденцию развития сотрудничества в области эффективного использования запасов сайры в 200-мильной зоне Японии. Стороны согласовали условия промысла на 2019 г., утвердили план научных исследований ВБР в будущем году и проект такой программы на 2020 г.

Участники встречи подтвердили необходимость сотрудничества в рамках Конвенции о сохранении и управлении рыбными ресурсами в открытом море северной части Тихого океана. В том числе – в оценке запасов сайры и скумбрии.

Стороны намерены расширить совместные исследования в этой области, начатые в 2016 г., планируется задействовать российское НИС. Кроме того, специалисты двух стран продолжат изучение китообразных в российской зоне Охотского моря.

Fishnews

  • В Москве прошла сессия российско-японской комиссии по рыболовству. Фото пресс-службы ФАР
  • В Москве прошла сессия российско-японской комиссии по рыболовству. Фото пресс-службы ФАР
  • Российскую делегацию возглавил заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр САВЧУК, японскую – начальник управления контроля за ресурсами департамента рыболовства Министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства Коя ТАКАСИ. Фото пресс-службы Росрыболовства
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