09 апреля 2019 года

Россия и Япония расширят совместные исследования рыбных запасов

В Москве состоялась очередная сессия российско-японской комиссии по рыболовству. Стороны согласовали условия промысла и утвердили план научных исследований на текущий год.

Российскую делегацию возглавил заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук, японскую – начальник управления контроля ресурсов Департамента рыболовства Коя Такаси.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ФАР, стороны обменялись информацией о ведении промысла судами обоих государств в 200-мильных зонах России и Японии, обсудили вопросы соблюдения правил рыболовства, условий добычи водных биоресурсов, а также мер по их сохранению. Для обеспечения безопасности мореплавания при промысле сайры договорились проводить консультации между представителями компетентных органов двух стран с участием рыбопромышленников.

Делегаты отметили положительную тенденцию развития сотрудничества в области эффективного использования запасов сайры в 200-мильной зоне Японии. Стороны согласовали условия промысла на 2019 г., утвердили план научных исследований ВБР в будущем году и проект такой программы на 2020 г.

Участники встречи подтвердили необходимость сотрудничества в рамках Конвенции о сохранении и управлении рыбными ресурсами в открытом море северной части Тихого океана. В том числе – в оценке запасов сайры и скумбрии.

Стороны намерены расширить совместные исследования в этой области, начатые в 2016 г., планируется задействовать российское НИС. Кроме того, специалисты двух стран продолжат изучение китообразных в российской зоне Охотского моря.

Fishnews