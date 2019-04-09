09 апреля 2019 года

Росрыболовство рассказало о деталях «крабовой инициативы»

Федеральное агентство по рыболовству уже направило в адрес ответственного комитета ГД проекты нормативно-правовых актов по законопроекту о крабовых аукционах. Об этом сообщил глава комитета Николай Николаев.

Законопроект, предусматривающий новый вид квот – добычи крабов в инвестиционных целях, Госдума приняла в первом чтении 4 апреля. Во втором чтении документ планируется обсудить уже 9 апреля, сообщает корреспондент Fishnews.

Изменения, с которыми выступило правительство, потребуют целого ряда подзаконных актов. На парламентских слушаниях в Госдуме председатель комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев рассказал, что проекты нормативно-правовых актов Росрыболовство направило в адрес комитета.

Законопроект предусматривает, что победители аукционов должны построить на территории России объекты инвестиций – их перечень, по замыслу авторов инициативы, установит правительство.

Минсельхоз и ФАР считают, что такими объектами должны быть суда. Предлагается, чтобы это были суда длиной более 50 м, «без дополнительных технических требований в этой части», заявил на слушаниях замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Регулятор предлагает актом правительства установить лоты, по которым будут проводиться торги. «Лоты – мы обсуждали – будут по различным подзонам для удобства дальнейшего осуществления рыболовства. Получается порядка 36 лотов», – рассказал глава федерального агентства.

Начальная цена на аукционе будет формироваться по существующей методике, исходя из ставки сбора за пользование водными биоресурсами. «В среднем она будет в районе 300-400 млн рублей за один лот», – сообщил Илья Шестаков.

Напомним, что поступления от крабовых аукционов в бюджет были заявлены в объеме около 82 млрд рублей в течение трех лет. Николай Николаев назвал законопроект «исключительно важным для наполнения бюджета». Нужно успеть, чтобы аукционы прошли уже в этом году и обеспечили запланированные поступления, сказал депутат.

Fishnews