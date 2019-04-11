11 апреля 2019 года

Что последует за крабовыми аукционами – собираем мнения

Власти планируют провести торги по новому виду квот добычи крабов уже в этом году. Как будут развиваться событиям после такого пересмотра законодательства? Читатели Fishnews могут высказать свое мнение в специальном опросе.

Закон о крабовых аукционах стремительно прошел Госдуму: 19 марта правительство внесло документ на рассмотрение нижней палаты, а уже 10 апреля он был принят в третьем чтении. При этом первые торги должны состояться уже в нынешнем году – поступления от аукционов заложены в бюджет.

Вместе с резонансным законом Госдума приняла постановление с рекомендацией не распространять аукционный принцип на другие объекты промысла. Правда, как отмечают представители бизнеса, такой жест не слишком успокаивает.

«Рано или поздно аукционный принцип распространится на вылов рыбы», – такой ответ можно выбрать в новом опросе на сайте Fishnews. Предложены и другие варианты развития событий. Опросник размещен справа от тексте новости. О результатах голосования мы расскажем в отдельном материале.

Публикации о том, как готовятся аукционы и как на это реагирует бизнес, собраны на сайте Fishnews в рубрике «Крабовые квоты».

Fishnews