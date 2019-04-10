10 апреля 2019 года

Депутаты решили успокоить рыбаков постановлением

Госдума поддержала резонансный законопроект о квотах на вылов краба. При этом обеспокоенность предприятий по другим объектам промысла депутаты решили снять рекомендациями правительству.

Одна из основных тревог бизнеса в связи с изменениями законодательства: не отправятся ли вслед за крабами на торги другие виды водных биоресурсов?

На заседании 10 апреля Госдума приняла не только нашумевший правительственный законопроект о крабовых квотах, сообщает корреспондент Fishnews. Депутаты решили успокоить рыбопромышленников постановлением. «Мы должны с вами отреагировать на ту озабоченность, которую нам высказывают участники всего рыбопромышленного комплекса. И мы предлагаем вам сегодня вместе с законопроектом принять постановление», – обратился к коллегам глава профильного комитета ГД Николай Николаев, активно выступавший в поддержку крабового законопроекта.

Постановление, принятое Думой, предусматривает создание рабочей группы, которая займется контролем реализации нового закона. Создать такую группу поручено четырем комитетам ГД – по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям; по бюджету и налогам; по аграрным вопросам; по контролю и регламенту. В состав группы должны войти представители всех фракций, правительства и Счетной палаты.

Дума также рекомендует правительству в этом году обеспечить решение, предусматривающее сохранение действующего механизма предоставления права на вылов видов ВБР, пока в силе договоры, заключенные в 2018 г. Исключение в постановлении сделано для крабов.

Таким образом, сказал Николай Николаев, будут сняты «вопросы всей отрасли» и будет подтверждено заявление представителя правительства о том, что аукционные изменения касаются только краба.

Fishnews