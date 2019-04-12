12 апреля 2019 года

Артем Шевченко: Рыбной отрасли не хватает скоординированной технологической политики

Отсутствие единого курирующего ведомства и полноценной стратегии технологического обеспечения рыбной отрасли сдерживают развитие машиностроения, полагает гендиректор АО «Дальрыбтехцентр» Артем Шевченко.

За последние 10 лет отечественному машиностроению для рыбной отрасли удалось сократить отставание от мирового уровня, но оно по-прежнему сохраняется. Российские машиностроители обращают внимание, что сегодня в рыбохозяйственном секторе идут большие вложения в оснащение береговых производств и судов, но пока эти инвестиции уходят за границу на приобретение зарубежного оборудования и технологий.

«Фактически получается, что доходы от добычи российских биоресурсов направляются на развитие технологий других стран, а стратегически важная рыбная отрасль попадает в технологическую зависимость от иностранных государств. Стоит признать, что отчасти это происходит потому, что пока отечественный машиностроитель не способен предложить решения по некоторым сложным технологическим процессам, но по многим позициям уже сегодня российские продукты не хуже зарубежных аналогов. Не развивая собственные технологии, мы усиливаем свою уязвимость», – прокомментировал сложившееся положение вещей генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем Шевченко.

Ситуация напоминает замкнутый круг, но и из нее есть выход, полагает собеседник журнала «Fishnews – Новости рыболовства».

«Я считаю важным упущением тот факт, что на сегодняшний день в рыбной отрасли нет скоординированной технологической политики», – отмечает Артем Шевченко. Предприятия, выпускающие оборудование для рыбопереработки, находятся на стыке Минпромторга и Росрыболовства. Из-за этого отсутствуют координация действий и полноценная стратегия технологического обеспечения рыбной отрасли, обращает внимание гендиректор машиностроительной компании.

«Да, каждое рыбацкое предприятие должно самостоятельно определять, каким образом ему переоснащаться и какое оборудование закупать, – не сомневается собеседник издания. – Но было бы полезно иметь в отрасли информационно-аналитические или научно-производственные центры (допустим, на каждом бассейне), которые, при условии обязательного взаимодействия между собой, отвечали бы за разработку и внедрение современной техники и выработку долгосрочных программ».

В советское время подобный опыт существовал, но был утрачен, отмечает Артем Шевченко. Однако и сегодня было бы актуально использовать такие центры для сбора, анализа и предоставления информации о современных тенденциях и новинках в области технологии рыбопереработки; для проведения курсов повышения квалификации специалистов технических профессий и т.д.

Также среди вариантов использования потенциала этих площадок – локализация промышленного производства мировых брендов. «Совместно с Минпромторгом и Росрыболовством такие центры могли бы реализовывать политику импортозамещения, создавая отечественные аналоги дорогостоящему оборудованию, чтобы в дальнейшем выпускать его на территории России», – считает Артем Шевченко.

Fishnews