12 апреля 2019 года

Закон о крабовых квотах продолжает путь в Совете Федерации

Закон, меняющий принципы доступа к промыслу крабов, поступил в Совет Федерации. Уже обсуждается концепция проектов постановлений по новому виду квот.

Госдума приняла закон, предусматривающий введение квот добычи крабов в инвестиционных целях, 10 апреля. Меньше месяца понадобилось, чтобы резонансный проект прошел рассмотрение в нижней палате парламента.

Теперь обсуждать поправки продолжат сенаторы. В Совет Федерации закон поступил 10 апреля – такая информация указана в системе обеспечения законодательной деятельности. Также сообщается, что 11 апреля документ направлен в комитеты СФ. Ответственным назначен Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Новый закон предусматривает принятие целого ряда правовых актов. Например, перечня видов краба в определенных районах добычи для выделения нового вида квот или требований к судам – объектам инвестиций.

Как рассказали Fishnews представители отрасли, 11 апреля Росрыболовство провело селекторное совещание, на котором обсуждалась концепция подзаконных актов. Если оставить в стороне вопрос перераспределения доступа к промыслу, то бизнес волнует и сама организация работы нового закона: риски, связанные с электронной формой торгов, с готовностью отечественного судостроения к выполнению заказов. Вопросы вызывает и требование к началу строительства судна. Пока регулятор предлагал, чтобы киль был заложен не раньше даты заключения договора на долю квоты.

В отраслевых объединениях подчеркнули, что пока официально не получали проекты нормативных правовых актов по новому виду квот.

Публикации о том, как готовятся аукционы и как на это реагирует бизнес, собраны на сайте Fishnews в рубрике «Крабовые квоты».

Fishnews