12 апреля 2019 года

На Всероссийской конференции обсудят будущее рыбной отрасли

Участники Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса оценят последние изменения нормативно-правовой базы. На форум, который пройдет в Москве 16 апреля, уже зарегистрировалось более 300 человек.

«Всероссийская конференция станет первым после прошлогоднего съезда рыбаков мероприятием такого рода, за этот период вопросов для обсуждения накопилось очень много», – подчеркнул в разговоре с корреспондентом Fishnews президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. Руководитель регионального отраслевого объединения планируется выступить на конференции с докладом.

«Нам нужно подвести итоги за период с IV съезда: вспомнить, о чем мы тогда говорили и чего достигли к настоящему времени, – рассказал президент АРПП – По итогам съезда был сформированы определенные поручения, в том числе и мне, об этом нужно будет отчитаться. Сегодня фактически вся страна обсуждает вопросы рыбохозяйственного комплекса и те масштабные перемены, которые происходят в отрасли. Необходимо обсудить те нормативно-правовые акты, которые готовит правительство и которые уже приняты, в том числе решение по распределению части квот добычи водных биоресурсов».

По мнению руководителя ассоциации, нужно четко сформулировать роль рыбацкой общественности в определении путей развития отрасли. «Лично для меня важно понимать, какие нормативно-правовые акты будут определять будущее рыбохозяйственного комплекса и как рыбацкое сообщество будет участвовать в их подготовке. Я бы хотел, чтобы все это проходило с нашим участием».

Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса пройдет на площадке Цифрового делового пространства (ул. Покровка, 47).

По информации Георгия Мартынова, Приморский край будут представлять 10-11 делегатов.

Организаторы конференции – Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ), Общероссийское объединение работодателей рыбной отрасли и ЦК Российского профсоюза работников рыбного хозяйства.

Fishnews