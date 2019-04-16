16 апреля 2019 года

Главрыбвод предложил меры для обеспечения закладки икры

Порядок организации пропуска производителей к нерестилищам и местам заготовки икры на лососевых рыбоводных заводах недостаточно регламентирован, считают в Главном бассейновом управлении по рыболовству и сохранению водных биоресурсов.

Директор Дальневосточного проектного офиса Главрыбвода Александр Салженикин участвовал в совещании по подготовке к лососевой путине, которое прошло в Совете Федерации. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе учреждения.

Специалисты бассейнового управления выступили с рядом предложений по проекту итогового документа совещания. Так, в Главрыбводе отметили необходимость усилить рыбоохранные мероприятия в Магаданской области, на реках Тымь и Найба в Сахалинской области.

Заготовку производителей рыбоводными заводами помогут обеспечить пропускные дни и их неукоснительное соблюдение промышленными предприятиями и представителями КМНС, подчеркнули в бассейновом управлении. Нужно разработать нормативно-правовой акт, регламентирующий порядок установления проходных дней для обеспечения естественного нереста и добычи производителей для целей аквакультуры, считают в Главрыбводе. Также представители учреждения предложили отразить в протоколе необходимость запрета на промышленный вылов горбуши в заливе Анива.

Fishnews