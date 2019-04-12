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Предстоящая лососевая путина обсуждалась на совещании в Совете Федерации. Фото пресс-службы СФ

Сахалинская ассоциация рассказала о вопросах путины

Совещание по лососевой путине состоялось в Совете Федерации. Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов на встрече остановился на проблеме проходных дней, требованиях к местам выгрузки уловов, а также отметил важность соблюдения интересов региона по промыслу на Северных Курилах.

Совещание по подготовке к лососевой путине провел Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сообщает корреспондент Fishnews. Во встрече участвовали сенаторы, представители регионов Дальнего Востока, Минсельхоза, Росрыболовства.

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов рассказал на встрече, что стратегия организации лососевого промысла в 2018 г. вопросов в целом не вызвала. Однако проблемой стал подход к установлению пропускных периодов. Как отмечали специалисты, проходные дни были определены без привязки к фактическим подходам лосося. Рыбаки надеются, что в предстоящую путину такая ситуация не повторится. «В этом году мы уже работаем с ведомством, надеемся, что нас в этой части услышат и мы сможем этот вопрос урегулировать», – отметил руководитель АРСО.

Он сообщил, что отраслевое сообщество участвует в разработке региональной стратегии на путину 2019 г. Предприятия понимают необходимость сохранения ресурса и снижения промысловой нагрузки, рассказал президент ассоциации.

Максим Козлов также заявил о необходимости учитывать интересы Сахалинской области в вопросе организации промысла лососей на Северных Курилах. Необходимо помнить о сложных условиях работы на островных территориях, тщательно просчитывать последствия изменений, ведь они могут отразиться на обеспечении рабочих мест, подчеркнул руководитель АРСО. Прорабатывается вопрос заключения соглашения с Камчаткой, сообщил он.

Руководитель объединения остановился и на проблемах работы с системой электронной ветеринарной сертификации «Меркурий». Вопросов здесь у рыбаков по-прежнему остается очень много, рассказал Максим Козлов. Возможно, необходимо проведение новых рабочих встреч, отметил он.

Также президент ассоциации поднял проблему требований к местах выгрузки уловов и вопросы, связанные с работой комиссий по анадромным.

Fishnews

  • Предстоящая лососевая путина обсуждалась на совещании в Совете Федерации. Фото пресс-службы СФ
  • Предстоящая лососевая путина обсуждалась на совещании в Совете Федерации. Фото пресс-службы СФ
  • Совещание провел первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей МИТИН. Фото пресс-службы СФ
  • Предстоящая лососевая путина обсуждалась на совещании в Совете Федерации. Фото пресс-службы СФ
  • Предстоящая лососевая путина обсуждалась на совещании в Совете Федерации. Фото пресс-службы СФ
  • Предстоящая лососевая путина обсуждалась на совещании в Совете Федерации. Фото пресс-службы СФ
  • Предстоящая лососевая путина обсуждалась на совещании в Совете Федерации. Фото пресс-службы СФ
  • Предстоящая лососевая путина обсуждалась на совещании в Совете Федерации. Фото пресс-службы СФ
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