17 апреля 2019 года

Проблему передачи «коренных» лимитов подняли регионы

Камчатские депутаты поддержали обращение хабаровских коллег к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву. Региональные законодатели предлагают разрешить представителям КМНС передавать право добычи рыбы родственникам, если человек не может ловить самостоятельно.

Президиум Законодательного собрания Камчатского края рассмотрел предложение Думы Хабаровского края по наделению представителей коренных народов правом передачи права на вылов для традиционного ведения хозяйства. Как отметил председатель комитета по природопользованию, аграрной политике и экологической безопасности регионального заксобрания Роман Гранатов, по этому вопросу представители КМНС Камчатки обращались неоднократно.

«Сегодня законодательно установлено, что право на добычу (вылов) рыбы для личного потребления – это индивидуальное право гражданина, отнесенного к коренным малочисленным народам, и должно осуществляться им лично. То есть человек должен самостоятельно сесть в лодку и поймать для себя рыбу. Он может также сделать это за своих несовершеннолетних детей, престарелых членов семьи. Однако нередки случаи, когда в семье некому добыть рыбу: например, одинокая мать с детьми или пожилые супруги, инвалиды, – обратил внимание Роман Гранатов. – Передать право на добычу рыбы нельзя. В результате такие семьи остаются без свежей рыбы и запасов на зиму. В подобных ситуациях наиболее справедливо – это разрешить добычу рыбы родственникам для тех представителей КМНС, которые по физическим возможностям не могут реализовать свое право на вылов водных биоресурсов».

Как сообщили Fishnews в пресс-службе регионального заксобрания, президиум поддержал соответствующее обращение Думы Хабаровского края к министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву.

Напомним, что в декабре 2018 г. с подобной инициативой по передача права КМНС на вылов рыбы выступила зампред комитета Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Оксана Бондарь. Однако заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов отметил тогда, что практики переуступки права на вылов рыбы кому-либо другому нет и такая инициатива реализована быть не может.

Fishnews