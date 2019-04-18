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Уголовные дела в отношении ученых рассмотрели во Фрунзенском райсуде Владивостока

Ученым ТИНРО зачли деятельное раскаяние и былые заслуги

Фрунзенский райсуд Владивостока прекратил «косаточное дело» против экс-директора ТИНРО Льва Бочарова и его бывшего подчиненного Льва Смирных, признавших вину и возместивших ущерб. Их оштрафовали на 40 тыс. рублей и 35 тыс. рублей соответственно.

На суде Лев Бочаров и Лев Смирных заявили о своем раскаянии. До начала рассмотрения дела они вместе с бывшим первым заместителем директора ТИНРО-Центра Юрием Блиновым (его ранее судили отдельно) добровольно возместили вмененный ущерб. На счет Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) обвиняемые перечислили 13,5 млн рублей, сообщает корреспондент Fishnews.

Учитывая смягчающие обстоятельства (положительные характеристики, различные награды и т.д.) на основании статьи 25.1 УПК РФ (прекращение уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа) суд прекратил дело и назначил штрафы.

Напомним, Льву Бочарову и Юрию Блинову вменили нарушение по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), Льву Смирных – пособничество в превышении должностных полномочий. Согласно фабуле дела, в 2015 г. Лев Бочаров и Юрий Блинов умышленно проигнорировали установленный порядок проведения конкурсных процедур на выполнение работ по отлову морских млекопитающих для государственных нужд. Для освоения квот они передали выделенные ТИНРО разрешения на отлов мормлеков компании «Морские животные», которую учредил Лев Смирных. После добычи косаток фигуранты имитировали проведение конкурсов, перечислив компании 13,5 млн рублей.

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