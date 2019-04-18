18 апреля 2019 года

Любители пока могут возить рыбу без ограничений

Нормами перевозки любительских уловов в Волжско-Каспийском бассейне стали активно интересоваться граждане. В теруправлении Росрыболовства подчеркнули, что такие лимиты еще не установлены.

Вопрос поступил «на кнопку» Fishnews от одной из читательниц. Она рассказала, что на некоторых сайтах появилась информация о нормах количества перевозимой рыбы из любительских уловов в любом виде (свежем, соленом, вяленом, копченом).

«Как правило, они составляют двух-, трехдневную норму вылова (10-15 кг). Будет ли являться нарушением законодательства перевозка рыбы, выловленной в водоемах Волжско-Каспийского бассейна на территории Астраханской области, в соленом и вяленом виде сверх указанных норм?» - интересовалась женщина.

Отметим, суточные нормы добычи для любительской рыбалки на Волжско-Каспийском бассейне вступили в силу с 3 июня прошлого года, но о лимитах на перевозку уловов официально нигде не объявлялось. Для прояснения ситуации редакция связалась с отделом рыбоохраны по Астраханской области Волго-Каспийского теруправления Росрыболовства.

«В Волжско-Каспийском бассейне правилами и какими-либо другими подзаконными актами норм вывоза с водоемов не установлено, – подтвердил главный госинспектор Геннадий Мараховский. – Мы это регулярно разъясняем и на сайте, и по телефону, и в ходе личных встреч с рыбаками-любителями и представителями туристических фирм».

Fishnews