19 апреля 2019 года

Ученые готовятся к большой северной экспедиции

Этим летом ученым предстоят масштабные арктические исследования. Специалисты Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, его филиалов и РАН проведут 100-дневный экспедиционный рейс из Владивостока в Мурманск.

В этом году Росрыболовство планирует провести ряд исследований в арктических морях. Ключевым событием станет масштабная экспедиция институтов, подведомственных федеральному агентству, и Российской академии наук.

«Трансарктический переход станет знаковым событием для всего мира – демонстрация того, насколько серьезно и ответственно Россия подходит к вопросам рационального освоения ресурсов Арктики в современных условиях», – заявил директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин.

В рамках арктической экспедиции научно-исследовательские суда «Профессор Леванидов» (Росрыболовство) и «Академик Мстислав Келдыш» (РАН) проведут серию комплексных исследований в арктических морях России. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО), во время рейса будут обследованы водные биоресурсы и среды их обитания, в том числе кормовая база, современные климатические и гидрологические характеристики региона. Также ученые проведут анализ динамики численности и распределения гидробионтов в сравнении с данными предыдущих арктических экспедиций.

«Профессор Леванидов» должен выйти из Владивостока в июле и через 100 дней прибыть в Мурманск. На первом этапе рейса судно направится в Берингово море для донной траловой съемки в рамках программы госмониторинга водных биоресурсов. Затем рыбохозяйственные исследования проведут в Чукотском, Восточно-Сибирском морях и море Лаптевых. После этого работы продолжатся в западной части Арктики – в Карском и Баренцевом морях, рассказал заместитель директора ВНИРО – руководитель Тихоокеанского филиала Алексей Байталюк. В большую научную команду войдут специалисты ВНИРО, ТИНРО, ПИНРО, КамчатНИРО и Российской академии наук.

По словам руководителя филиала, экспедиция позволит получить большой материал, который позволит подойти к решению остро стоящих вопросов о состоянии и возможностях использования ресурсов Арктики.

«Разумеется, этим рейсом арктические исследования не будут ограничены, ввиду масштабов региона, работы на многолетнюю перспективу хватит всем научным организациям России», - резюмировал Алексей Байталюк.

Fishnews