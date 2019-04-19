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Представитель Фронта ПОЛИСАРИО Эмхаммед ХЕДДАД. Фото «Сахара Пресс Сервис» (Sahara Press Service)

ПОЛИСАРИО оспорит в суде «рыбную» сделку Марокко

Новое соглашение о рыболовстве между ЕС и Марокко, касающееся вод Западной Сахары, скоро будет оспорено в Европейском суде, заявил представитель Фронта ПОЛИСАРИО Эмхаммед Хеддад.

«Мы убеждены в том, что у нас очень солидная позиция и суд полностью отклонит это незаконное соглашение», – заявил Эмхаммед Хеддад, представляющий народ сахарави в Миссии ООН по проведению референдума в Западной Сахаре. Об этом написало информагентство «Сахара Пресс Сервис» (Sahara Press Service).

Представитель ПОЛИСАРИО напомнил о постановлении Суда Европейского союза: территориальные воды Западной Сахары не являются частью марокканской зоны рыболовства. Вопреки судебному постановлению ЕС и Марокко перезаключили соглашение о партнерстве в области устойчивого рыболовства. Оно дает право судам из стран Евросоюза вести промысел в водах Западной Сахары, сообщает корреспондент Fishnews.

Фронт ПОЛИСАРИО – военно-политическая организация, ведущая борьбу за независимость Сахарской Арабской Демократической Республики от Королевства Марокко. Представители Фронта настаивают на прямых переговорах с ЕС о рыбных ресурсах Западной Сахары.

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