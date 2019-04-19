19 апреля 2019 года

Сенаторы готовы поддержать обновление флота законами

В Совете Федерации обсудили пути законодательного стимулирования строительства рыболовецких судов на российских заводах. Высокотехнологичный флот, по мнению сенаторов, должен на равных конкурировать с мировыми лидерами рыболовства.

Проблемы и перспективы судостроения в рыбохозяйственном комплексе рассматривались 18 апреля на заседании временной комиссии СФ по вопросам законодательного обеспечения развития технико-технологической базы агропромышленного комплекса РФ. В обсуждении помимо сенаторов приняли участие представители профильных федеральных министерств и ведомств, Российской академии наук и других научных организаций, отраслевых союзов и предприятий.

«Основную задачу временной комиссии я вижу в выработке решений по законодательной поддержке развития высокотехнологичного отечественного флота, способного конкурировать за добычу биоресурсов с мировыми странами-лидерами», - подчеркнул председатель комиссии, первый замглавы комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин.

В числе мер, призванных стимулировать строительство судов рыбопромыслового флота на российской территории, сенаторы назвали инвестиционные квоты, введенные поправками в закон о рыболовстве в 2016 г. За два этапа кампании по распределению инвестквот заключено 33 договора на постройку судов - 9 для Дальневосточного бассейна и 24 для Северного.

В январе завершился прием заявлений третьего этапа. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Совета Федерации, от предприятий поступили заявки еще на 11 единиц флота. Кроме того, в Росрыболовстве создана межведомственная экспертная рабочая группа, которая рассматривает возможные механизмы господдержки строительства малого и среднетоннажного флота.

Подробнее о механизмах, применяемых для стимулирования строительства современных рыболовецких судов, в ходе заседания рассказал врио начальника управления экономики и инвестиций Росрыболовства Андрей Михалевич.

В свою очередь замдиректора департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Сергей Мамонов проинформировал о работе, направленной на поддержку предпринимателей-заказчиков строительства судов для рыбохозяйственного комплекса.

Fishnews