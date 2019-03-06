06 марта 2019 года

Поддержку строительства малого флота готовят ведомства

Минпромторг, Росрыболовство и другие ведомства разрабатывают проект постановления о субсидировании строительства мало- и среднетоннажного флота. По оценкам министерства, с помощью этого механизма может быть построено 120 судов.

Механизм поддержки строительства мало- и среднетоннажного флота для Дальневосточного бассейна профильная межведомственная рабочая группа обсудила 6 марта во Владивостоке, сообщает корреспондент Fishnews.

Сейчас прорабатывается вопрос субсидирования до 30% стоимости судна, рассказал на совещании представитель Минпромторга. На финансирование потребуется порядка 2,5-3 млрд рублей в год. Пока эти средства в госпрограмме не предусмотрены, но обновлять флот необходимо, поэтому государство будет готовить меры поддержки, подчеркнули в ведомстве.

К судам будут предъявляться требования исходя из приоритетов развития рыболовства на том или ином бассейне, отметил заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Fishnews