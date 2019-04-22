22 апреля 2019 года

Ассоциации и власти вместе выработают программу Конгресса рыбаков

Губернатор Приморья Олег Кожемяко утвердил новый состав оргкомитета по подготовке и проведению Международного конгресса рыбаков. Традиционный для отрасли форум в этом году может получить новую концепцию.

Состав оргкомитета по подготовке и проведению Международного конгресса рыбаков утвержден по должностям. Курировать подготовку форума традиционно будет вице-губернатор, занимающийся вопросами рыбной отрасли. Заместитель председателя организационного комитета – директор краевого департамента рыбного хозяйства, сообщает корреспондент Fishnews.

В оргкомитет вошли руководители ряда других заинтересованных департаментов Приморья, президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ), президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП), руководители Приморского теруправления Росрыболовства, ТИНРО, ректор Дальрыбвтуза. Также в составе комитета генеральный директор Expo Solutions Group - отраслевого выставочного оператора.

Конгресс рыбаков – известная среди профессионалов площадка, при ее организации можно сделать особый акцент на сохранение уже сложившихся преимуществ и создание новых возможностей, считает генеральный директор ESG Иван Фетисов.

Expo Solutions Group – организатор Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге (Seafood Expo Russia), национальных стендов на выставках в Брюсселе (Seafood Expo Global) и в Циндао (China Fisheries & SeaFood Expo).

Ежегодно в конгрессе рыбаков во Владивостоке принимают участие представители федеральных и региональных органов власти, ключевых ассоциаций, союзов и научных организаций рыбохозяйственной отрасли России, руководители рыбопромышленных компаний, представители зарубежных стран.

Fishnews

