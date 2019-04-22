22 апреля 2019 года

Новая продукция от РРПК появилась в магазинах

В продажу поступила продукция под розничным брендом «Русской рыбопромышленной компании» Nordeco. Филе и фарш, а также рыбные палочки из минтая доступны в сетях «Икра и рыба» (Санкт-Петербург) и «Самбери» (Приморский край).

Продукция Nordeco частично производится на самих судах «Русской рыбопромышленной компании», частично – из замороженного в море минтая на мощностях отечественного завода Espersen Group. При переработке на заводе сырье не размораживается для обеспечения высокого качества продукта, сообщили Fishnews в пресс-службе РРПК.

«Мы надеемся, что продукция Nordeco станет для россиян эталоном качества и истинного вкуса минтая – дикой, экологически чистой белой рыбы, богатой жизненно необходимыми человеку макро- и микроэлементами, – прокомментировал генеральный директор компании Федор Кирсанов. – Производство собственной розничной продукции позволяет контролировать качество с момента вылова до поступления на прилавки магазинов, а значит – гарантировать сохранение всех ее ценных свойств».

Также в федеральные и локальные торговые сети и магазины поступила продукция под совместным брендом РРПК и группы компаний «Агама» – Agama-Nordeco. В этой линейке порционное филе минтая и филе минтая в индивидуальной упаковке. Его тоже производят из сырья однократной заморозки.

Fishnews