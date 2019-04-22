22 апреля 2019 года

Рыбаки-«пресноводники» поделились проблемами

Представители рыбацких предприятий, которые ведут промысел во внутренних пресноводных водоемах, пожаловались на засилье браконьерства и не учтенную при регулировании специфику промысла.

Проблемам рыболовства в пресноводных водоемах посвятили свои доклады сразу несколько делегатов Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса. Несмотря на свою специфику в каждом регионе, лейтмотивом выступлений стали различия в регулировании рыболовства на внутренних водоемах в сравнении с морским рыболовством, а также проблема незаконного промысла, сообщает корреспондент Fishnews.

Печора под прессом браконьерства

Последний вопрос для Республики Коми и Ненецкого АО, по словам директора некоммерческого партнерства «Землевладелец» Константина Поздеева, не теряет актуальности на протяжении десятилетий, но эффективных методов борьбы с браконьерами, здесь, к сожалению, пока не нашли. Печора – самая протяженная северная река, главным богатством ее является атлантический лосось. Однако за последние 50-60- лет здесь зафиксировано почти 35-кратное падение объемов вылова семги. «Заключение науки: основная причина падения запасов промысловых рыб – тотальное браконьерство и слабость рыбоохраны», – привел неутешительные выводы представитель республики. Это, по его словам, уже привело к тому, что некоторые районы Печоры практически потеряны для промышленного рыболовства.

Не лучше обстоит ситуация и со вторым по ценности промысловым видом – арктическим омулем. Здесь на 20-30-кратное сокращение численности повлиял не только браконьерский вылов, но и регулярные крупные нефтеразливы в Печорском бассейне.

Осознавая всю серьезность ситуации, пользователи местных РПУ (а промышленное рыболовство в Коми ведется примерно на 100 участках, сообщил Константин Поздеев) вплотную подошли к тому, чтобы объединиться в ассоциацию рыбаков и начать масштабную работу с местным населением и заинтересованными ведомствами в части рыбоохраны. Одним из шагов промышленники видят также возможность заключения коллективного договора о режимах вылова для пропуска лосося на нерестилища.

При этом директор некоммерческого партнерства отметил, что печорские рыбаки следят за опытом своих коллег с Амура и готовы перенимать положительные примеры взаимодействия промышленников, ведущих лов на одной реке.

Среди первоочередных решений рыбаки видят создание единой рыбоохраны на Печоре по бассейновому принципу – единой в управлении, стратегии и тактике, отмечает представитель региона. Также пользователи предлагают допустить их к реальной систематической оценке деятельности самих органов рыбоохраны и, с введением в работу информационной системы «Рыбоохрана», дать возможность информировать государство о наиболее проблемных районах, требующих усиленного внимания со стороны контролирующих органов.

Промышленники надеются, что такой комплекс мер с привлечением общественности и изменением подхода к рыбоохране на Печоре со стороны Росрыболовства поспособствует решению проблемы с естественным восстановлением на реке популяций ценных промысловых видов рыб.

Путина на Амуре «в новой редакции»

На Амуре, между тем, готовятся вновь скорректировать подход к регулированию промысла лососевых в преддверии очередной путины. В этом году на ситуацию будут влиять еще и политические изменения, произошедшие в руководстве края и структуре управления отраслью в регионе, отметил председатель Ассоциации добывающих предприятий Ульчского и Комсомольского районов Хабаровского края Максим Бергеля.

По его словам, ключевая проблема для Амура на сегодняшний день – это сохранение ресурса, поскольку популяция лосося в реке значительно подорвана. Это уже привело к тому, что в 2019 г. будет запрещен лов летней кеты и горбуши. Однако и состояние популяции осенней кеты у промышленников вызывает опасения.

«Считаем, что самой эффективной мерой для сохранения ресурса является установление в 2019 году проходных дней в режиме день через день для всех орудий лова с самого начала и до самого окончания путины», – заявил руководитель АРУК. В ассоциации уверены, что пора учесть отрицательный опыт предыдущих лет и обратить внимание на предложение рыбаков, которое предполагает половину промыслового времени отвести на прохождение производителей на нерестилища. «Мы не хотим, чтобы наши коллеги остались без рыбы, но в то же время понимаем, что для сохранения ресурса нужны компромиссные решения и каждому нужно чем-то пожертвовать», – отметил Максим Бергеля.

Также среди проблем рыбацкого Амура представитель Хабаровского края назвал концентрацию промысла в низовьях реки (Николаевском районе): «Это приводит к тому, что рыбацкие предприятия в других районах – на грани банкротства. Возникают экономические и социальные последствия, т.к. зачастую такое предприятие – это единственный источник легальной занятости для местного населения», – сообщил он.

Из этого вытекает и другая серьезная проблема – повышения отдачи от отрасли. «На наш взгляд, необходимо концептуально осознать, что могут и должны давать рыбаки своим территориям, и выработать критерии «полезности» рыбодобывающих предприятий для экономики края (таковыми могут быть объем отчисления НДФЛ, социально-экономическая активность и т.д.)», – выразил мнение ассоциации Максим Бергеля. Благодаря этому появится возможность за счет распределения объемов вылова стимулировать предприятия вкладывать деньги в местную экономику, полагают в АРУК.

Для повышения эффективности регулирования промысла в регионах, по словам Максима Бергели, не менее важно держать на контроле и более широко обсуждать вопросы качества работы отраслевой науки, а также механизмы взаимодействия ученых с отраслевиками.

Что важнее – доля или участок?

Рекомендации науке и регулятору высказал и представитель рыбопромышленного комплекса Нижегородской области Анатолий Чертков. Он посетовал на то, что в соответствии с законодательством в отрасли применяется единый подход к регулированию морского и пресноводного рыболовства: «Однако практика показывает, что такой подход неверный, так как на внутренних водоемах промысел серьезно отличается от морского». Здесь, по словам Анатолия Черткова, не только разные условия промысла, но и орудия лова, размеры судов, разные возможности контроля за добычей. Кроме того, ОДУ как мера регулирования на внутренних пресноводных водоемах не работает, считает он. Требуется введение дополнительной меры, позволяющей ограничить не только общий вылов, но и количество выдаваемых разрешений на добычу. «А для этого необходимо определить промысловую нагрузку на орудие лова и разработать нормы минимального вылова на одного рыбака», – предложил делегат.

По-своему в пресноводном рыболовстве применяется и исторический принцип, уверен представитель Нижегородской области. «Считаем, что на внутренних водоемах этот принцип должен применяться не в отношении долей квот, а к договорам на участок», – высказал позицию Анатолий Чертков. Этот вопрос, по его словам, проявился на фоне кампании по перезаключению договоров на доли квот в 2018 г. и предстоящего переоформления договоров на рыболовные участки. Большинство пользователей оказались в подвисшем состоянии, так как ресурс, вроде как есть, а вот доступа к нему они могут лишиться из-за новых критериев к участкам. «Предложенный проект порядка переоформления содержит положение, предусматривающее отказ переоформления, если границы РПУ накладываются на районы якорной стоянки и установленных путей движения судов», – при этом такого правила еще не было, когда были сформированы и разыграны нынешние РПУ, пояснил делегат. «К чему приведет это требование в Нижегородской области: сейчас промысел ведется на 41 РПУ, на судовые пути накладываются все участки Чебоксарского водохранилища и реки Оки, а также 10 участков Горьковского водохранилища. Из оставшихся 8 участков 3 договора заканчиваются в 2019 году. Следовательно, договоры на них также переоформляются. Таким образом, в 2020 году промысел смогут продолжить 5 пользователей на пяти РПУ Горьковского водохранилища, на Чебоксарском водохранилище и Оке промысла вообще не будет», – поделился прогнозом представитель области.

В качестве варианта решения проблемы нижегородские промышленники предложили государству использовать в отношении рыболовства в данном вопросе принципы регулирования ведения охотничьего хозяйства и сохранить право пользования РПУ для осуществления промрыболовства до истечения действия договора на участок.

Fishnews