22 апреля 2019 года

Закон о крабовых аукционах отправится к президенту

Сенаторы поддержали закон о новом виде квот – добычи крабов в инвестиционных целях. Поручено мониторить реализацию документа, а также подзаконных актов.

На заседании 22 апреля члены Совета Федерации рассмотрел проект о внесении изменений в закон о рыболовстве. Законопроект, предусматривающий введение квот вылова крабов в инвестиционных целях, правительство внесло в Госдуму 19 марта. Уже 10 апреля документ был принят нижней палатой парламента.

На заседании СФ документ представил первый зампред Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин. Он отметил, что изменения принимаются в развитие закона о рыболовстве.

Новый закон предусматривает, что добычу по квотам вылова крабов в инвестиционных целях смогут осуществлять юридические лица и индивидуальные предприниматели, с которыми заключены договоры по результатам аукционов. Предполагается, что это будут электронные торги. При этом договор должен предусматривать реализацию проектов по строительству объектов на территории России.

Сенаторы задавали вопросы о последствиях выполнения закона для прибрежных регионов, о возможности распространения механизма аукционов на другие объекты промысла, о компенсации для предприятий, о судьбе законопроекта по сбору за пользование ВБР, сообщает корреспондент Fishnews.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что давно «надо было бы в этой отрасли наводить порядок», поручила осуществлять мониторинг реализации закона, а также издания подзаконных актов. Такое поручение дано комитету по аграрно-продовольственной политике - он должен создать специальную рабочую группу.

Закон о крабовых аукционах был поддержан большинством голосов.

Fishnews