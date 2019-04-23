23 апреля 2019 года

«Это уникальная подотрасль»: как сенаторы обсуждали закон о крабовых аукционах

На заседании 22 апреля Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий новый принцип распределения квот вылова крабов. Fishnews публикует стенограмму рассмотрения.

С докладом по закону выступил первый зампред Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин:

Уважаемая Валентина Ивановна, уважаемые коллеги! Федеральный закон вносится Правительством РФ, он разработан в соответствии с планом правительства по развитию конкуренции в отраслях экономики и предусматривает дальнейшее развитие основного закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Дополняет основной закон новым видом квот — квотами добычи краба в инвестиционных целях.

Добыча краба в инвестиционных целях осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в прибрежных субъектах РФ, которые относятся к рыбохозяйственным бассейнам, в которых выделены квоты. Федеральным законом предусмотрено, что общий допустимый улов крабов, распределяемых по квотам добычи в инвестиционных целях, устанавливается в размере 50% от квоты промышленного, прибрежного рыболовства.

С юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями по результатам проведения аукционов в электронной форме заключаются договора о закреплении и предоставлении долей квот крабов в инвестиционных целях. Срок действия этих договоров составляет 15 лет, в рамках договоров должны быть реализованы проекты по строительству объектов на территории РФ. Срок реализации проектов — 5 лет.

Перечень объектов устанавливается правительством РФ. Закон также устанавливает, что разрешение на добычу краба подлежит приостановлению федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства до истечения сроков его действия при условии установления фактов, являющихся основания для досрочного расторжения договоров, до вступления в силу судебных актов о досрочном расторжении указанных договоров.

Рассматриваемый федеральный закон устанавливает сроки вступления в силу. Реализация закона приведет к развитию конкуренции, откроет закрытые секторы экономики. В настоящее время промысел краба ведет 90 компаний, при этом большая часть рынка находится под контролем 10-15 групп компаний.

Закон приведет к привлечению инвестиций. Я должен сказать для справки, что краболовный флот насчитывает сегодня 154 судна, 90% из которых иностранного производства, средний срок эксплуатации превышает 31 год. За 15 лет действия основного закона ни одно краболовное судно российского производства в эксплуатацию не введено, 22% судов-краболовов не являются собственностью компаний, которые ведут добычу крабов.

По проекту распоряжения правительства будут построены 36 судов с общим объемом инвестиций 50 млрд рублей, более того, закон приведет к дополнительному поступлению в федеральный бюджет 82 млрд рублей и не распространится на ухудшение экономического состояния тех прибрежных субъектов РФ, которые занимаются рыболовством. Для справки должен сказать, что рентабельность крабового бизнеса сегодня составляет около 100%, а экспорт крабов и продукции из крабов составляет 95%. На заседание нашего комитета по агропродовольственной политике были приглашены сенаторы от прибрежных регионов, на комитете внимательно рассмотрен этот закон и единогласно поддержан. Комитет рекомендует Совету Федерации одобрить данный закон.

Вопросы:

Анатолий Широков (сенатор от Магаданской области): Уважаемый Илья Васильевич, тенденция по снижению обеспеченностью квотами окраинных регионов РФ, таких как Магаданская область и Чукотский автономный округ, наметились с 2010 года, когда в результате реорганизации региональные предприятия дробились, их активы скупались более крупными предприятиями других регионов Дальнего Востока. В результате чего объемы ежегодных налоговых поступлений от пользования водными биоресурсами снизились на суммы до 150 млн рублей. Объемы квот, закрепленные, в частности, за магаданскими предприятиями, сократились более чем в два раза. В настоящее время доля магаданских квот составляет 7,8% в общем объеме крабовых квот Дальнего Востока. Между тем основные промысловые районы краба находятся именно недалеко от Магаданской области, нашего побережья. При условии изъятия еще 50% крабовых квот потери поступлений в доходную часть бюджета Магаданской области от сборов за пользование водными биоресурсами... (отключили микрофон)

Валентина Матвиенко (спикер Совета Федерации): Продлите время. Анатолий Иванович, ну, минута, вы же знаете. Завершайте, пожалуйста.

Анатолий Широков: (включили микрофон)Простите. К сожалению, обсуждаемый закон и разработанные к нему проекты нормативных актов не предусматривают механизмов компенсации названных финансовых потерь нашим регионам. По Магаданской области это ежегодно по ставкам 2019 года более 100 млн рублей. Каковы будут действия ФАР и Минсельхоза для решения этой проблемы? Спасибо.

Илья Шестаков (замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства): На самом деле в законопроекте предусмотрено, что компании, которые будут заниматься осуществлением вылова крабов и победят на аукционах, должны быть зарегистрированы в субъекте Федерации, примыкающем к рыбохозяйственному бассейну. Поэтому этот вопрос депутатами в поправках был учтен, и действительно это очень важный вопрос. При этом хотел бы отметить, что объем добычи краба с 2012 года в абсолютном выражении увеличился в 1,7 раза. Поэтому проценты процентами, а объем добычи вырос в 1,7 раза.

Людмила Нарусова (сенатор от Республики Тыва): К заместителю министра вопрос. Скажите, пожалуйста, несколько дней назад в своем отчете перед Государственной Думой премьер-министр Медведев, говоря об отрасли, поднял вопрос о том, что катастрофически не хватает отечественных судов и их строительство – это приоритетная задача. Тем не менее меня насторожило, что в законе компании, которые будут получать преференции по вылову биоресурсов, будут их получать только за обещания построить суда, но не за их результат. Но что такое обещания – мы все прекрасно из истории знаем. Каким образом только за обещания построить суда компании будут получать преференции на аукционах? Это первый вопрос. И второй – ведь многие уже действующие компании, которые будут лишены... (отключили микрофон)

Валентина Матвиенко:Продлите время. Завершайте, Людмила Борисовна.

Людмила Нарусова: (включили микрофон)…Реформы квоты взяли в Сбербанке кредиты под залог уже имеющихся квот. В таком случае закон предполагает уже преднамеренное их банкротство.

Илья Шестаков: Во-первых, не совсем так. Эти квоты будут распределены на аукционах, и на самом деле предприятия заплатят очень большие средства в федеральный бюджет. И если в течение 5 лет они данное судно не построят, то договоры с ними будут расторгнуты, а квоты заново выставлены на аукцион, поэтому федеральный бюджет по-любому получит большие финансовые средства. Это первое. То, что касается отдельных предприятий, которые участвуют в программе инвестиционных квот, а я напомню, сейчас строится у нас уже 40 новых судов рыбопромысловых флота, то эти предприятия имеют полную возможность для того, чтобы перекредитоваться в Сбербанке. Потому что изымаются, и правительством было принято решение, только 50% таких квот. Как уже сказал Сергей Герасимович, рентабельность там составляет 100%, а бизнес, который они осуществляют, они ведут с 2004 года. Поэтому уверяю вас, мы внимательно следили за теми компаниями, которые будут участвовать в аукционах и которые сейчас участвуют в инвестиционных проектах и четко понимаем, что они финансово состоятельны и смогут реализовать все те проекты инвестиционные, которые уже у них есть.

Елена Афанасьева (сенатор от Оренбургской области): Спасибо большое. Еще год назад Росрыболовство говорило о том, что оно не является приверженцем аукционов и все-таки лучше сохранять исторический принцип в отношении рыбной отрасли. Тем не менее сегодня мы рассматриваем закон об аукционах. Илья Васильевич, скажите, пожалуйста, будут ли распространены аукционы на оставшиеся 50% краба и когда и будут ли распространяться аукционы на другие виды водных биологических ресурсов? Спасибо.

Илья Шестаков: Закон предусматривает распределение 50% именно на крабов. В правительстве, Министерстве сельского хозяйства, у курирующего вице-премьера есть четка позиция о том, что такой метод регулирования в виде аукционов на другие виды водных биологических ресурсов распространяться не будет.

Валентина Матвиенко: Спасибо. Я хочу задать вопрос. Илья Васильевич, вот с 2004 года, да, мы работали как бы по новой схеме. Скажите, пожалуйста, сколько налогов уплачивали компании, которые вылавливали краба, в казну всех уровней – в региональную и федеральную. Это первое. И справедлива ли система налогообложения, на ваш взгляд? Второе. Сколько судов построено на национальных верфях за это время. Вы сказали, что там строится, но это процесс. Сколько построено было за это время? И третий вопрос: я исхожу из того, что в этом конкурсе – он будет максимально прозрачный, открытый, и в нем смогут принять участие – понятно, на тех условиях, которые будут прописаны в конкурсе, смогут принять участие все желающие. Правильно ли я понимаю?

Илья Шестаков: Валентина Ивановна, за 2017 год краболовные компании заплатили 4 миллиарда, чуть больше 4 млрд рублей, а за 2018 год – чуть более 6, с оборотом, на самом деле который у них составляет порядка 100 млрд рублей в год. Поэтому, мы считаем, действительно, что такая ситуация несправедлива, поэтому правительство и предложило внести такие изменения в закон. Плюс ни одного нового судна-краболова на российских верфях построено не было. В основном это купленные за границей, подержанные суда, средний срок которых составляет более 30 лет. Конечно, говорить о каких-то нормальных условиях труда, о безопасности мореплавания, конечно, приходится с большой натяжкой. И если говорить о доступе компаний к проведению аукциона, это будет аукцион, то есть просто будет обязательство у компании построить, после того как она выиграет на аукционе, будут допущены все компании, все, кто захочет участвовать. И сам аукцион будет проходить в электронной форме, что, как мы считаем, дает наибольшую прозрачность.

Валентина Матвиенко: Еще тогда вопрос. Скажите, пожалуйста, какой процент выловленного краба поступал на российский рынок и сколько выходило за рубеж?

Илья Шестаков: 95% и более уходит за рубеж. При этом мы видим, что на самом деле есть еще вопросы, связанные с декларированием таможенной стоимости. Там мы тоже будет наводить порядок. Параллельно хотел бы сказать, что правительство заканчивает работу над внесением изменений в Налоговый кодекс в части увеличения ставок сбора за пользование водными биоресурсами, и отмену тех льгот, которыми сейчас пользуются, по сути дела платя ставку 15% от существующей, которая не менялась еще с 2004 года.

Валентина Матвиенко: В этой связи, Илья Васильевич, и к вам, и к Министерству сельского хозяйства хочется высказать серьезные претензии: а почему вы столько лет, наблюдая, что такая минимальная налогооблагаемая база, не принимали мер? Если взять нефтяную и газовую отрасль, там отрегулировано все…нефтяные и газовые компании платят достаточно большие налоги в бюджеты. А почему вы столько лет мирились с этим, когда практически налоги не пополнялись с такого важного ресурса? И будет ли это сейчас, когда будет принято изменение в Налоговый кодекс, чтобы было справедливое налоговое регулирование, я имею в виду, чтобы и суда строились, и прибыль получалась, но все-таки справедливое налогообложение? Чтобы бюджеты всех уровней получали налоги?

Илья Шестаков: Валентина Ивановна, было соответствующее поручение по итогам президиума Госсовета, мы такое изменение разрабатывали, потом было принято решение, которое мы докладывали руководству страны о том, чтобы отложить принятие этого закона до 2020 года. Сейчас изменения в Налоговый кодекс подготовлены, уже со всеми согласованы, в ближайшее время мы их будем вносить в Правительство РФ. И я надеюсь, что в этом году мы сможем принять эти изменения.

Валентина Матвиенко: Илья Васильевич, только просьба вести эту работу в диалоге с теми, кто работает в этой отрасли. В диалоге! Всегда надо, чтобы это было публично, чтобы не рождались всякие слухи, неправильные разговоры и т.д. Публично, открыто, в диалоге, тогда это даст наибольший результат.

Игорь Чернышенко (сенатор от Мурманской области): Уважаемая Валентина Ивановна, вы своим последним вопросом опередили суть того, что я хотел спросить у Ильи Васильевича, но я все-таки вопрос свой видоизменю. Ну, во-первых, вы знаете, что все рыбацкое сообщество категорически выступало против принятия этого закона как первой ступени к введению аукционов на все виды водных биоресурсов. Первая реплика.

Вторая реплика. Мы вам предлагали на одном из заседаний рабочих групп вернуться к повышению ставок за водные биоресурсы. Почему по этому пути не пошли? И третий вопрос, основной: не ляжет ли предстоящее, объявленное вами сейчас повышение ставок сбора за водные биоресурсы на аукционную цену? И не поставите ли вы новых участников крабьего промысла под двойную нагрузку: будет аукционный сбор, аукционный бюджет – вы там уже в бюджет заложили более 80 млрд рублей – и еще повышение ставки?

Илья Шестаков: На самом деле мне кажется, что изменения, которые вносятся сейчас, и изменения в Налоговый кодекс – это все-таки два разных направления деятельности. Предприятия, которые будут участвовать в аукционах, они, безусловно, будут понимать то, что будут внесены изменения в Налоговый кодекс, и мы эту работу ведем с отраслевым сообществом. Могу сказать, что отраслевое сообщество полностью сейчас поддерживает те изменения, которые вносятся в Налоговый кодекс. Если говорить о том, что рыбацкое сообщество выступало против введения данного вида квот, – абсолютно понятно, потому что действительно придется участвовать и тем компаниям, которые сейчас занимаются крабовым бизнесом, придется участвовать в аукционах. Безусловно, конечно, они выступали против, и это вполне понятно и очевидно. Но мы посчитали, как правительство, что необходимо внести такие корректировки и по сути сделать сейчас справедливой систему распределения крабовых квот.

Выступления:

Елена Грешнякова (сенатор от Хабаровского края): Уважаемая Валентина Ивановна! Уважаемые коллеги! Конференция рыбопромышленников, которая состоялась 16 апреля, где присутствовал ряд наших сенаторов, в том числе и я, показала, что стремительное принятие данного закона, без учета предложений, поступивших из отраслевых министерств рыбодобывающих регионов, игнорирование поправок, направленных в Государственную Думу от региональных законодательных органов, вызвало массу вопросов со стороны рыбодобывающего общества. Представляя Хабаровский край, скажу, что рыболовство для нашего края является жизненно необходимым и решает стратегические задачи по продовольственной безопасности, по повышению жизненного уровня населения, закреплению его на нашей территории, сохранению малочисленных коренных народностей и многих других. Согласно письма, направленного министерством сельского хозяйства Хабаровского края в адрес Министерство сельского хозяйства РФ, принятие данного закона приведет к уменьшению на 50% объемов добычи краба, выделяемых организациям, которые по итогам 2018 года в общем объеме добычи водных биоресурсов составили менее 3%. При этом на долю организаций, осуществляющих крабовый промысел, пришлось 47% налоговых поступлений в краевой бюджет от всех рыбохозяйственных организаций края. Принятие закона негативно отразится на финансово-экономической деятельности промысловых организаций, добывающих краба, так как не все они смогут стать участниками аукционов и приобрести необходимое количество квот на вылов ценной такой биокультуры. Естественно, не позволит им рентабельно распоряжаться своим хозяйствованием и деятельностью, что может привести в дальнейшем к банкротству некоторых из них. По предварительной оценке, количество промысловых судов сократится на 14 единиц и порядка 220 человек останется без работы. Бюджет края недополучит около полумиллиарда рублей налоговых отчислений. В настоящее время три организации осуществляют строительство восьми краболовных судов на общую сумму 3 млрд рублей. Принятия закона приведет их к приостановлению инвестиционной деятельности, т.к. ввиду необходимости аккумулировать значительные средства для участия в аукционах по разыгрыванию долей квот на добычу краба – им нужно будет этим заняться в первую очередь. Наш край в установленном порядке внес свои предложения на проект, внес свои предложения, и они по сути не были рассмотрены, не были услышаны субъектом законодательной инициативы, ни правительством, ни Государственной Думой. Напрашивается вывод, что мнение…

Валентина Матвиенко: Елена Геннадьевна, спасибо, ваше время истекло.

Елена Афанасьева: Уважаемая Валентина Ивановна! Уважаемые коллеги! Конечно, этот закон за очень короткое время, но сломал много копий, мы его обсуждали как на площадках Совета Федерации, так и в Государственной Думе. Концепция, действительно, не поддерживалась профессиональным сообществом, не поддерживалась регионами, Минэкономразвития точно так же отмечало, что регулятор в лице Росрыболовства не в полной мере использовал, например, инвестиционные квоты, не в полной мере выполнил распоряжение президента после Госсовета 2015 года об увеличении ставки налогового сбора. Конечно, по предложению региональных властей членами Совета Федерации были сделаны поправки, были внесены ко второму чтению. Суть этих поправок проста: сначала строим корабли – потом ловим. То есть это как раз то, о чем мы говорили сейчас в вопросах: где гарантия того, что суда будут построены? И второй момент наших поправок: это мы предлагали все-таки предусмотреть переходный период, для того чтобы тот бизнес, который сейчас есть в бизнесе, мог для себя принять решение: либо он аккумулирует какие-то средства для участия в аукционах, либо уходит из этого бизнеса без каких-то шоковых потрясений, потихоньку, без социальных последствий его в течение какого-то времени закрывает – там год-два. Уважаемая Валентина Ивановна, я прошу в связи с тем, что закон, ну так скажем, он непростой, прошу дать протокольное поручение комитету по аграрно-продовольственной политике и природопользованию мониторить данный законопроект. Если возможно, мониторить достаточно длительное время. Объясню почему: потому что, например, чтобы выйти на самоокупаемость этому бизнесу, нужно потратить восемь лет примерно. Это из расчетов, которые сейчас есть у промышленников. Второй момент, на который мы должны обратить внимание: тот закон, который мы сегодня будем принимать, дает пять лет возможности постройки кораблей, достаточно длительный период, в течение которого сначала ловят, и в течение пяти лет только могут строить корабли. Поэтому предлагаю мониторить данный законопроект комитетом.

Николай Федоров (первый вице-спикер Совета Федерации, сенатор от Чувашии): Я думаю, все-таки, Валентина Ивановна, здорово, что у нас представители, сенаторы настолько активны, что и Оренбургская область практически представлена как прибрежный регион, и Елена Владимировна в этом отношении показывает пример того, как надо защищать интересы. Интересы чьи все-таки? Здесь происходит подмена понятий, коллеги. Мухи отдельно, котлеты отдельно – говорится не только у нас, в нашей стране. Аргументируя против этого закона, коллеги ссылаются на всю рыбацкую общественность, добывающую промышленность, на рыбаков и т.д. Речь не идет о рыбаках, и не все рыбаки выступают против этого закона, речь идет о краболовах! Это уникальная подотрасль. Знаю не понаслышке, потому что курировал как министр сельского хозяйства это направление. И здесь говорили о том, что 100-процентная рентабельность у краболовов – не у рыбаков. У краболовов, которые на 95% добытую продукцию отправляют за рубеж. В Японию, в Южную Корею и т.д. – в основном эти две страны. Еще, Валентина Ивановна, коллеги, помню, по памяти – не абсолютные цифры, но порядок цифры. По данным Федеральной таможенной службы России, например, в том-то году было поставлено крабов дальневосточных, разных там разновидностей, в Японию, скажем, по данным ФТС России, тысячу тонн, а по данным коллег из Японии (они давали информацию), девять тысяч тонн. Порядок цифр поставок по нашим данным и данным более объективным с их стороны, вот эта разница была просто в семь, в восемь, в девять раз. Мы понимаем, что это такое. Я понимаю, как бывший министр сельского хозяйства, какие ресурсы финансовые могут быть задействованы в защиту интересов краболовов вот этих. Так что вот эти обстоятельство надо иметь в виду, порядок надо наводить, и справедливость должна быть в этом законе обеспечена для нашей страны, для наших потребителей и развития промышленности, в том числе и рыбодобывающей. Спасибо.

Виктор Новожилов (сенатор от Архангельской области): Уважаемая Валентина Ивановна! Уважаемые коллеги! На прошлой неделе у нас состоялось заседание временной комиссии нашего комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. На комиссии были представители Минпромторга, Объединенной судостроительной корпорации и заверили, что при наличии заказчика строительство рыбопромысловых судов на наших верфях реально. Да, мы понимаем, что вопросов много, но нужны заказчики. Спасибо.

Сергей Митин: Уважаемая Валентина Ивановна! Уважаемые коллеги! Вот я хотел просто несколько справок привести. Я сказал об общем количестве флота – 54 единицы. Вообще последний краболов был запущен и сдан, спущен на воду в 1928 году – российского производства. Сейчас один краболов строится на заводе «Пелла» в Ленинградской области по заказу камчатских рыбаков – он будет спущен, по-видимому, в ближайшие несколько месяцев, сдан окончательно. Современное, хорошее судно, вот Илья Васильевич сказал: мы забываем еще иногда о тяжелом труде люде, которые добывают этого краба. Как правило, это северная обстановка, шторм, небольшое суденышко – 50 метров длиной, 12 метров шириной. Дедвейт, вот кто это знает, тысячу тонн не превышает у него, то есть грузоподъемность этого судна. Старые суда, переделанные в 1970-х годах. Вот на них рыбаки ловят рыбу. Закон этот позволяет 36 судов запустить сейчас. До тех пор пока ты не заявишься, не заплатишь деньги судостроителям, чтобы это судно начали строить, тебе квоту не выдадут. 36 лотов будет примерно по двум бассейнам. И дадут квоту только тому, кто в прибрежном этом бассейне зарегистрирован. Это сразу ответ на те вопросы, что кто-то разорится. Ни одно судно сегодня рыбаками-краболовами не строится на наших верфях, краболовов. Пока ни одного. Это тоже следует заметить. Ну и по налогам. Вот налоги мы посмотрели очень внимательно, готовясь к этому, – я как сам бывший руководитель субъекта очень внимательно слежу за тем, чтобы не попадали субъекты в снижение налоговой базы. Вот общий процент налогов, те компании, которые ловят краба и другие виды водных биологических ресурсов, составляет в местные бюджеты 1,6% – говорить о каком-то снижении налогового бремени не надо. Четыре вида налогов – НДФЛ, налог на имущество, налог на пользование биологическими ресурсами и единый сельскохозяйственный налог. Вот платят компании, и от того – количество крабов, мы надеемся, будет увеличиваться каждый год, общий допустимый улов, – как работали там люди, как жили – я думаю, из Москвы никто не поедет ловить на Камчатку, так они НДФЛ так и будут платить. Падения никакого – мы разбирались с Министерством финансов, с налоговой службой – не предвидится, в местные бюджеты. И поэтому я прошу поддержать этот закон, мы очень внимательно смотрели за этим законом, должен сказать: он кардинально изменился, 10 поправок туда внесено, и даже многие те субъекты, кто выступал раньше против, – вот наши коллеги из Архангельской области – сегодня подтверждают о необходимости этого закона. Спасибо.

Валентина Матвиенко: Спасибо, Сергей Герасимович уважаемый. Я, коллеги, не буду повторяться. Вот из всех выступлений, которые прозвучали, вывод может один быть: давно надо было в этой отрасли наводить порядок. Это первое. Второе: я бы поддержала предложение коллеги Афанасьевой дать поручение протокольное о мониторинге выполнения этого закона. И второе – о мониторинге подзаконных актов, которые будут приниматься Минсельхозом или Росрыболовством. Это очень важно. Чтобы эти подзаконные акты не исказили правильное направление этого закона. Давайте мы поручим комитету по сельскому хозяйству образовать такую рабочую группу и жестко мониторить, как будет готовиться конкурс, чтобы на него был обеспечен доступ на равных правах. И как затем будет осуществлять издание нормативных актов Министерство сельского хозяйства. Договорились, коллеги! Вот на этих условиях. Мне кажется, очень хорошее состоялось обсуждение, мы дали возможность всем высказаться, всем выступить, каждый имел возможность свою точку зрения высказать. Я прошу этот закон поддержать. Идет голосование.

Закон одобрен 150 голосами за, против – 3, 2 человека воздержалось, 15 человек не голосовало.

Fishnews