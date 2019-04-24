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В этом году лососевая путина должна пройти с новыми правилами рыболовства

Правила рыболовства для Дальнего Востока обещают к путине

Новые правила рыболовства для Дальневосточного бассейна должны вступить в силу до 1 июня. Такую задачу поставил на коллегии Росрыболовства глава ведомства Илья Шестаков.

Результаты лососевой путины традиционно было отдельно отмечены на коллегии Росрыболовства. Прошлый год стал рекордным по объемам добычи: выловлено 676 тыс. тонн, сообщает корреспондент Fishnews.

Успешному прохождению путины 2018 г. способствовали разработанные для каждого региона стратегии промысла тихоокеанских лососей, считают в федеральном агентстве. Такие документы, напомним, были приняты в преддверии лососевого сезона, определили принципы лова, наметили возможные ограничения.

«В 2018 году практически во всех районах для обеспечения пропуска производителей на нерестилища устанавливался режим проходных дней и другие ограничительные меры», – обратил внимание замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Беспрецедентные ограничения, по его словам, были приняты в 2018 г. на Амуре, они отражены в правилах рыболовства.

«В 2018 году была проведена работа по подготовке новых правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, и наша задача до 1 июня - чтобы они вступили в силу», – подчеркнул глава ведомства.

Приоритетной задачей на ближайшие годы он назвал продолжение работы по сохранению и поддержанию устойчивости запаса, а в отдельных случаях, там, где ресурс находится в угнетенном состоянии, нужны более решительные действия ограничительного характера. «Конечно, прежде всего это касается опять же Хабаровского края», – сказал Илья Шестаков.

Fishnews

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НазадМетки: дальний востокросрыболовство
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