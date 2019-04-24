24 апреля 2019 года

ВНИРО намерен усилить работу по пресноводным водоемам

Программу развития исследований на пресноводных объектах России на 2020 – 2024 гг. поручили разработать ВНИРО. Предполагается, что научные изыскания помогут двукратно нарастить легальный вылов во внутренних водоемах страны.

На заседании коллегии Росрыболовства в Астрахани директор ВНИРО Кирилл Колончин отметил, что показатели добычи водных биоресурсов в пресноводных объектах России в отличие от морского промысла практически не меняются с начала «нулевых» годов. Так, в 2010-2018 гг. общий объем добычи водных биоресурсов в пресноводных водных объектах РФ составлял 100-130 тыс. тонн, в среднем – около 110 тыс. тонн, ОДУ и рекомендованный вылов в этот период осваивались на 52%.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Кирилл Колончин объяснил сложившуюся ситуацию недостаточно высоким уровнем изучения пресноводных водоемов в последние 20 лет. Нехватка исследований повлекла некорректную оценку запасов и проблемы с планированием искусственного воспроизводства и компенсационных мероприятий. Причинами нерастущих уловов, по мнению Кирилла Колончина, является ННН-промысел и «огромный негативный антропогенный пресс на среду обитания», а также недооценка объемов любительского лова – его масштабы уже превысили промышленную добычу.

Руководитель института считает необходимым резко интенсифицировать исследования. Он предложил увеличить штат научных сотрудников, в том числе за счет управленческого персонала научных учреждений, обеспечить современное оборудование и приступить к модернизации и строительству исследовательского флота для внутренних водоемов.

«По крайней мере по одному судну в зоне действия Саратовского, Волгоградского и Волжско-Каспийского филиалов, а также Санкт-Петербургского – на Печоре, – сказал он. – По сибирским рекам по крайней мере по одному судну длиной от 10 до 35 метров, также на Амур – минимум одно».

Кирилл Колончил также выступил с предложением разработать программу научных исследований во внутренних водоемах России до 2024 г. Работы предполагается провести в три этапа.

«Мы считаем, что на первом этапе обязательны научно-исследовательские работы в европейской части России, в бассейнах Волги, Дона, Печоры, озер Ладожское, Онежское и Ильмень, потому что здесь проживает самое большое количество населения, – отметил руководитель ВНИРО. – Это вопрос не только промысловый, но и социально значимый».

На втором этапе в 2021 – 2022 гг. предполагается провести исследования рек Сибири – Оби, Лены, Енисея, а также озера Байкал. «Для того чтобы заниматься такими крупными водоемами, нужны суда покрупнее, и срок их строительства составляет не меньше 1,5 лет», – пояснил Кирилл Колончин.

На третьем этапе в 2023 г. предполагается провести научные изыскания в бассейне Амура, который «требует особой оценки».

По предварительным данным, инвестиции на реализацию программы составят 2,3 млрд рублей, а результатом станет двукратный рост легального вылова водных биоресурсов и вовлечение в управляемое рыболовство около 530 новых водных объектов.

Fishnews