25 апреля 2019 года

Росрыболовство предложило шаги по кадровому вопросу в отрасли

Центры повышения квалификации специалистов рыбной отрасли могут быть созданы на базе отраслевых вузов. Эту идею обсудили в рамках мероприятий коллегии Росрыболовства.

«Задача, которая стоит сегодня перед учебными заведениями – подготовить специалистов, способных не только производить рыбный продукт, но и заниматься его продвижением, контролировать условия транспортировки и хранения на всех этапах, вплоть до передачи потребителю», – считает заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, один из таких центров может открыться как Академия повышения квалификации специалистов рыбной отрасли на базе Дмитровского рыбохозяйственного технического института (филиал Астраханского государственного технического университета). Преподавателей планируется привлекать из ведущих российских вузов и крупных рыбохозяйственных предприятий.

В число основных задач нового образовательного проекта войдет подготовка руководящих кадров для организаций рыбной отрасли, повышение квалификации специалистов по наиболее востребованным направлениям, а также организация обмена лучшими образовательными и бизнес-практиками.

Напомним, что коллегия Росрыболовства в этом году собралась в Астрахани. В рамках основного заседания и круглый столов обсуждались результаты работы федерального агентства и подведомственных организаций в 2018 г. и задачи на перспективу.

Fishnews