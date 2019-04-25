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Член Совета Федерации Людмила ТАЛАБАЕВА приняла участие в коллегии Росрыболовства

Сенатор от Приморья: Закон о перегрузах важен для безопасности моряков

Группа членов Совета Федерации внесла в Госдуму проект закона, призванный устранить вопросы с перегрузами рыбопродукции в «районах укрытия» на случай шторма. Таким образом будет создано единообразие в законодательном регулировании перегрузки, отметила сенатор Людмила Талабаева.

Проект ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования порядка пересечения Государственной границы РФ» группа сенаторов – членов комитета по аграрно-продовольственной политике направила в Госдуму 22 апреля.

Предлагается обеспечить для судов с «закрытой» границей возможность перегружать в непогоду в 12-мильной зоне не только уловы водных биоресурсов (как это сказано в действующем законе), но и рыбопродукцию. Для этого можно будет использовать «районы укрытия».

Один из авторов законопроекта – член Совета Федерации от Приморского края Людмила Талабаева. О предложенных изменениях она рассказала на коллегии Росрыболовства, сообщила Fishnews помощник сенатора.

«В условиях штормового моря, швартовка и перегруз рыбопродукции с добывающих на транспортно-рефрижераторные суда – это всегда сложная и опасная производственная процедура. Необходимо ее упростить и разрешить заход судов для осуществления перегруза в безопасные бухты, что позволит избежать непроизводственные простои судов в ожидании изменения климатических условий. Для этого членами нашего комитета внесен в Государственную Думу проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования порядка пересечения государственный границы Российской Федерации», – отметила Людмила Талабаева.

Проектом федерального закона предлагается устранить недостатки и ввести единообразие в регулировании перегрузки уловов водных биоресурсов и продукции из ВБР.

Fishnews

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НазадМетки: росрыболовство
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