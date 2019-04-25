25 апреля 2019 года

Оборудованию Moon Tech доверяют во всем мире

В 2018 г. копилка проектов, реализованных китайской госкорпорацией Moon Tech (прежнее название – Yantai Moon), пополнилась рядом крупных объектов по всему миру. Современные и надежные решения в области холодопроизводства были использованы и в международном проекте по линии ООН.

Два крупных объекта в прошлом году были построены и запущены в эксплуатацию на Африканском континенте. На обоих использовано холодильное оборудование, произведенное специалистами государственной корпорации Moon Tech (Moon Environment Technology Co., Ltd). При этом один из проектов – склад-холодильник стеллажного типа хранения – реализовывался в Конго в рамках программы поддержки наименее развитых стран Организации Объединенных Наций (ООН). Мощность объекта – около 20 000 тонн единовременного хранения.

Второй – цех рыбопереработки с холодильником, построенный в одном из рыбных портов Мозамбика, является проектом китайских инвесторов. Он рассчитан на 70 тонн переработки в сутки и 2 000 тонн продукции по хранению и заморозке, в том числе в низкотемпературных камерах (до -65°C). В этом проекте использована каскадная холодильная система на фреоне.

Государственная корпорация реализует и крупные комплексные проекты: это заводы, на которых осуществляется переработка, заморозка и хранение продукции. Как рассказал Fishnews директор Moon Tech по продажам в России и СНГ Ли Янь, одним из примеров такой работы стал рыбоперерабатывающий завод во Вьетнаме. Строительство велось под японские инвестиции, однако в качестве поставщика оборудования был выбран именно Moon Tech, который выдержал конкуренцию среди мировых лидеров в производстве холодильного оборудования.

Другой объект – фабрика мороженого Aice в Индонезии – также стал положительным примером использования современных решений в заморозке от инженеров китайской госкорпорации. Стоимость проекта составила порядка 6 млн долларов. В этом году успешный опыт решено продолжить: второй завод для индонезийского бренда будет превосходить предыдущий по мощности и объемам инвестиций – контракт предусматривает финансовые вложения инвесторов в размере более 8 млн долларов, сообщил представитель Moon Tech.

Заказчиков из Тайваня традиционно интересуют самые передовые и усовершенствованные технологии. И в минувшем году инженеры китайской госкорпорации реализовали для них проект по оснащению предприятия пищевой переработки каскадной холодильной системой с использованием углекислого газа в качестве хладагента. «В мире всего несколько компаний изготавливает подобные системы и занимается разработками в этой сфере. Среди них – Moon Tech, который, кстати, первым начал масштабное продвижение этой технологии в Китае, и уже 3-4 года с момента первых продаж большинство китайских предприятий перешло на СО 2 », – рассказал Ли Янь.

С начала 2019 г. корпорация заключила контракты и приступила к реализации еще ряда крупных проектов на сумму более 10 млн долларов. Это в том числе установка каскадной СО 2 холодильной системы на тайваньском предприятии (сумма контракта – 6,1 млн долларов), а также проекты в сфере переработки лосося и креветки в Чили и Эквадоре.

На территории России и других стран СНГ Moon Tech участвует в реализации масштабных проектов в нефтегазовой отрасли, атомной энергетике, а также в пищевой промышленности, сельском хозяйстве. На российском Дальнем Востоке холодильное оборудование Yantai Moon хорошо известно с начала 2000-х гг.

По словам представителя госкорпорации, география проектов Moon Tech продолжает стремительно расширяться. Этому способствует и большая производственная база самой корпорации: она располагает производственными площадками в Китае, Малайзии, а также Англии и США. Общее число специалистов по всему миру, входящих в структуру Moon Environment Technology Co., Ltd, – порядка 7 тыс. человек.

yantaimoon.com.ru

Официальный партнер Moon Tech на территории России – ООО «Технологическое оборудование»:

dvtechnotrade.com

Fishnews

На правах рекламы