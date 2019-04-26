26 апреля 2019 года

Росрыболовство озвучило данные по инвестквотам

В рамках программы инвестиционных квот уже при нынешних параметрах флот для Северного бассейна можно будет обновить по мощности практически на 60-65%, для Дальнего Востока – на 25-30%, отмечают в Росрыболовстве.

Информацию о результатах работы программы инвестиционных квот озвучил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, сообщает корреспондент Fishnews.

По итогам прошедших двух этапов заявочной кампании заключены 33 договора на закрепление инвестиционных квот под строительство судов, из которых 9 – для Дальневосточного бассейна. Это 6 крупнотоннажных траулеров-процессоров и 3 среднетоннажных траулера-сейнера. 24 судна для Северного бассейна: 14 крупнотоннажных, 9 среднетоннажных и 1 малотоннажное. Также заключен 21 договор, предполагающий строительство рыбоперерабатывающих заводов – 8 на Севере и 13 на Дальнем Востоке.

«В 2018 году уже состоялся спуск на воду 4 судов, построенных в рамках механизма инвестиционных квот, а к концу 2019 года планируется завершение строительства 6 судов и 11 заводов», – сказал тлава федерального агентства.

Суммарный объем инвестиций – 132 млрд рублей, из которых 110 млрд рублей приходится на строительство флота. Программа инвестиционных квот еще не закончена, ожидается новый аукцион на понижение, отметили в ведомстве.

«По сути за счет этой программы уже по текущим параметрам мы сможем по мощности обновить флот для Северного бассейна практически на 60-65%, для Дальневосточного бассейна – на 25-30%», – заявил Илья Шестаков.

Fishnews