23 апреля 2019 года

Росрыболовство озвучило основные показатели за 2018 год

Замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков рассказал об итогах работы отрасли в 2018 г. Fishnews приводит основные цифры из выступления.

Уловы, производство и поставки

Вылов, по уточенным данным, составил 5,1 млн тонн водных биоресурсов. «За это высокое достижение позвольте выразить благодарность нашим рыбакам», – обратился к аудитории глава ведомства. Объемы добычи оказались на 570 тыс. тонн, или на 12,6%, больше планового показателя из госпрограммы развития рыбохозяйственного комплекса.

Руководитель федерального агентства отметил эффективность штабов путин. «Решались все текущие вопросы, связанные с организацией промысла, наращивалась группировка судов для лова таких важных для нас сейчас пелагических видов рыб, как скумбрия, как сардина-иваси», – сказал Илья Шестаков.

По оценкам науки, освоение российскими пользователями этих видов - сардины-иваси и скумбрии – уже в краткосрочной перспективе позволит увеличить вылов на 150-200 тыс. тонн. Для этого необходимо продолжить наращивать производственные мощности, считают в Росрыболовстве.

Глава ведомства напомнил и о рекордном улове тихоокеанских лососей – 676 тыс. тонн. В Федеральном агентстве по рыболовству посчитали успешной практику подготовки стратег ий лососевого промысла для каждого региона , сообщает корреспондент Fishnews.

Производство рыбопродукции составило 4,164 млн тонн – чуть выше уровня 2017 г., обратил внимание руководитель ФАР. О структуре продукции, выпускаемой на флоте, ведомство вновь высказалось критически. «По-прежнему более 70% составляет продукция с относительно низкой добавленной стоимостью», – заявил Илья Шестаков. В Росрыболовстве рассчитывают, что ситуацию изменит ввод в эксплуатацию судов и заводов по программе инвестиционных квот.

Этот же проект, как отметил глава ведомства, направлен в том числе и на развитие экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью. Это одно из приоритетных направлений в соответствии с «м айск им » указом президента . За 2018 г. объемы поставок рыбы, рыбопродукции и морепродуктов увеличились в сравнении с показателем 2017 г. на 95 тыс. тонн (на 4,5%) и составили 2,236 млн тонн, сообщил глава Росрыболовства со ссылкой на Росстат. «В денежном выражении экспорт в 2018 году достиг той планки, которая стояла перед рыбным хозяйством, и составил 5,174 млрд долларов США, что на 17,3% больше, чем в 2017 году», - рассказал он. По указу президента, показатель в 2024 г. должен составить 8,5 млрд долларов.

Объем импорта рыбы, рыбопродукции и морепродуктов, по данным Росстата, в 2018 г. остался на уровне 2017 г. – порядка 600 тыс. тонн. Однако этот показатель выше уровня 2015 г. на 7% и выше уровня 2016 г. на 17%, обратили внимание в ФАР. В стоимостном выражении импорт в 2018 г. составил 2,199 млрд долларов, что на 14% больше, чем в 2017 г.

Оборот, прибыли и налоговая отдача

Оборот организаций по видам деятельности «Рыболовство и рыбоводство» в прошлом году составил 341 млрд рублей. По виду деятельности «Переработка и консервирование рыбы» оборот увеличился на 13,5% по сравнению с показателем 2017 г. и составил 216 млрд рублей. Суммарный объем по двум видам деятельности - 557 млрд рублей, это 0,53% от ВВП страны.

Сальдированный финансовый результат организаций рыбной отрасли в действующих ценах составил практически 100 млрд рублей, на 22% больше показателя 2017 г. Отмечен рост прибыли организаций на 22,7% - более чем 100 млрд рублей.

По данным налоговой отчетности, увеличились поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет РФ. Общая сумма налоговых поступлений за 2018 г. от предприятий отрасли увеличилась по сравнению с 2017 г. на 8,3% и составила практически 27 млрд рублей. Половина приходится на НДФЛ, и это справедливо, так как средняя заработная плата в отрасли 68 тыс. рублей в месяц, заявил Илья Шестаков. Он отдельно отметил, что от рыбодобывающих предприятий поступило практически 19 млрд рублей взносов в страховые фонды - рост на 12%. Повысить отдачу планируется с помощью изменения Налогового кодекса по сбору за пользование водными биоресурсами.

Аквакультура

Объем выращивания в аквакультуре составил 238,6 тыс. тонн, что на 8,6% выше показателей прошлого года. В Южном федеральном округе самые высокие показатели по товарному рыбоводству - почти 79 тыс. тонн.

Продолжают занимать лидирующие позиции Северо-Западный и Центральный федеральные округа. Среди регионов максимальное количество продукции товарной аквакультуры произведено в Ростовской области, Карелии, Краснодарском крае, Астраханской и Мурманской областях.

Уровень производства посадочного материала тоже стабильно растет, обратил внимание Илья Шестаков. По этому показателю лидирует Северо-Западный федеральный округ, в частности Карелия.

Проекты под инвестквоты

По итогам первых двух этапов заявительной кампании по инвестиционным квотам заключено 33 договора на доли квот под строительство судов и 21 – под создание береговых заводов.

В 2018 г. уже состоялся спуск на воду 4 судов, построенных в рамках механизма инвестквот, к концу 2019 г. планируется завершение строительства 6 судов и 11 заводов. Суммарный объем инвестиций – 132 млрд рублей, из которых 110 млрд рублей – это строительство судов. Реализация программы продолжается , отметил руководитель ФАР.

Fishnews