29 апреля 2019 года

Налоговому кодексу предложат новую редакцию

Глава правительства Дмитрий Медведев поручил Минфину представить предложения по подготовке новой редакции Налогового кодекса РФ. Таким образом предполагается сделать использование документа более удобным.

Поручение по подготовке новой редакции НК РФ опубликовано на сайте кабмина, сообщает корреспондент Fishnews. Министерство финансов должно представить предложения по этому вопросу в правительство до 24 мая 2019 г.

Минфин объяснил решение о подготовке новой редакции необходимостью совершенствования структуры и упрощения нумерации Налогового кодекса.

Напомним, что в рыбной отрасли ожидается изменение системы расчета сбора за пользование водными биоресурсами – закон в этой сфере готовится уже несколько лет. В ближайшее время законопроект будет внесен в правительство, сообщил 22 апреля замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Fishnews