29 апреля 2019 года

Правила рыболовства для Дальнего Востока готовят на подпись

Новые правила рыболовства для Дальневосточного бассейна благополучно прошли процедуру оценки регулирующего воздействия и теперь отправятся на подпись министру сельского хозяйства.

Правила рыболовства для Дальневосточного бассейна решено полностью переиздать в связи со вступлением в силу большого блока изменений федерального закона о рыболовстве, а также выходом закона о любительской рыбалке.

По итогам оценки регулирующего воздействия проекта правил Минэкономразвития дало положительное заключение, сообщил Fishnews директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза Евгений Кац. Напомним, что итогам процедуры ОРВ Министерство экономического развития делает вывод о том, есть ли в проектах правовых актов избыточные барьеры для бизнеса.

После подписания министром сельского хозяйства приказ об утверждении новых правил будет направлен на регистрацию в Минюст. Затем документ будет официально опубликован.

Fishnews