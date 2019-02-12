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Вылов лосося на Дальнем Востоке. Фото Анатолия Макоедова

Наука и Росрыболовство готовятся к лососевой путине

В 2019 г. прогнозируется вылов 461 тыс. тонн тихоокеанских лососей – обоснования уже поддержали ученый совет ВНИРО и отраслевой совет по промысловому прогнозированию при Росрыболовстве.

В заседаниях участвовали члены ученого совета и сотрудники ВНИРО, представители дальневосточных филиалов и управления науки и образования Росрыболовства. Рассматривались материалы, обосновывающие прогнозируемые объемы добычи тихоокеанских лососей во внутренних водах и в территориальном море на Дальнем Востоке в 2019 г.

Прогнозируемый вылов тихоокеанских лососей обоснован в объеме 461 тыс. тонн. Традиционно основным объектом промысла будет горбуша, а ведущим районом добычи останется Камчатка, рассказали Fishnews в пресс-службе ВНИРО. Отраслевая наука ожидает, что вылов горбуши в 2019 г. составит 293 тыс. тонн, кеты – 116 тыс. тонн, нерки – 41 тыс. тонн и кижуча – 10 тыс. тонн. Вылов малочисленных тихоокеанских лососей, к которым относятся сима и чавыча, обоснован на уровне 39 тонн и 481,5 тонны соответственно.

Всероссийскому НИИ рыбного хозяйства и океанографии рекомендовано совместно с Тихоокеанским, Камчатским, Сахалинским, Магаданским и Хабаровским филиалами проанализировать результаты траловой учетной съемки, выполненной ТИНРО во второй половине октября – начале ноября 2018 г. в Охотском море, и данные генетической дифференциации сеголеток горбуши Охотоморья. При необходимости в срок до 15 марта планируется представить уточненные прогнозируемые объемы вылова охотоморской горбуши по регионам (Западная Камчатка, Восточный Сахалин, Южные Курилы, материковое побережье Охотского моря) для рассмотрения на ученом совете ВНИРО.

Магаданскому филиалу рекомендовано провести научные исследования нерки в водных объектах залива Шелихова (в границах Магаданской области) для подготовки в дальнейшем биологического обоснования прогнозируемых объемов добычи, основанных на данных ресурсных исследований.

Напомним, что в 2018 г. «красная» путина стала рекордной. Рыбаки взяли свыше 676 тыс. тонн тихоокеанских лососей.

Fishnews
НазадМетки: дальний востоккамчаткакижучросрыболовствосахалин
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