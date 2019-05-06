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«Единое окно» для экспортера обещают в 2020 году

Правительство продолжает готовить базу для внедрения системы, обеспечивающей взаимодействие участников ВЭД и контролеров. «Одно окно» на основе цифровой платформы Российского экспортного центра должно быть введено в эксплуатацию в 2020 г.

Напомним, что в «майском» указе президент Владимир Путин поставил задачу по развитию поставок продукции на внешние рынки. «Международная кооперация и экспорт» стала одним из 12 национальных проектов, которые глава государства поручил подготовить правительству совместно с властями регионов. Предусматривается, что поставки продукции АПК достигнут 45 млрд долларов в год. Такую планку предлагается взять в 2024 г. «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» – один из пяти федеральных проектов, включенных в нацпроект.

В 2020 г. предполагается ввести в промышленную эксплуатацию информационную систему «одного окна» на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр». По распоряжению правительства от 19 января 2019 г. № 30, Российскому экспортному центру предоставлен доступ к системам межведомственного электронного взаимодействия. Определены виды документов и сведений, которыми РЭЦ может обмениваться с органами госвласти и организациями, в том числе в целях реализации механизма «одного окна» для участников ВЭД. Механизм «одного окна» должен облегчить взаимодействие участников внешнеэкономической деятельности и контролеров.

Теперь правительство внесло изменения в правила деятельности РЭЦ и его взаимодействия с федеральными ведомствами. В частности, установлено, что Российский экспортный центр будет выполнять функции института развития, участвующего в реализации госполитики в области развития и поддержки экспорта, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства.

Для организации безбумажного документооборота предусмотрели возможность обмена документами между РЭЦ и органами государственной власти и организациями через единую систему межведомственного электронного взаимодействия и систему межведомственного электронного документооборота. Установлена также возможность информационной поддержки экспорта через его личный кабинет.

Fishnews

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