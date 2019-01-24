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Минтай – главная экспортная позиция у российских рыбопромышленников

Экспортерам готовят «одно окно»

Механизм «одного окна» должен облегчить взаимодействие участников ВЭД и контролеров. Проект планируется реализовать на базе цифровой платформы Российского экспортного центра.

Организация взаимодействия участников международной торговли и контролирующих органов по принципу «одного окна» предусмотрена «майским» указом президента. Срок – к 2021 г. Реализовать механизм информационной системы предполагается на базе цифровой платформы АО «Российский экспортный центр». Работа запланирована в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Согласно распоряжению правительства от 19 января 2019 г. № 30, Российскому экспортному центру предоставлен доступ к системам межведомственного электронного взаимодействия, рассказали в пресс-службе кабмина. Определены виды документов и сведений, которыми РЭЦ может обмениваться с органами госвласти и организациями, в том числе в целях реализации механизма «одного окна» для участников ВЭД.

Первая группа - документы (сведения), направляемые федеральными ведомствами в Российский экспортный центр. Сюда относятся, например, сведения о перевозке по стране пищевой продукции, предназначенной на вывоз из РФ; сведения о разрешениях на экспорт и разрешениях на импорт, сертификатах на реэкспорт и сертификатах на интродукцию из моря осетровых видов рыб и продукции из них (в том числе икры), а также о внесении в них изменений.

Вторая группа – документы (сведения), которые передает в федеральные органы исполнительной власти РЭЦ, сообщает корреспондент Fishnews. Это, в частности, документы заявителей для получения субсидий, по которым Российский экспортный центр выступает в качестве агента правительства.

Третья группа – это документы (сведения), которые федеральные ведомства и организации предоставляют заявителям для дальнейшей передачи по запросу в РЭЦ. Это, например, сведения из налоговой декларации по НДС, по налогу на прибыль организаций, сведения о результатах ветеринарного контроля после осмотра (досмотра) подконтрольных товаров, о данных бухгалтерской (финансовой) отчетности.

О планах по развитию экспорта

В прошлом году в рамках «майского» указа президент Владимир Путин поручил правительству совместно с властями регионов подготовить 12 нацпроектов. В их число вошла и «Международная кооперация и экспорт».

Предусматривается рост объемов поставок несырьевых неэнергетических товаров, в том числе продукции АПК. Минсельхоз ранее назвал среди подотраслей с наибольшим потенциалом в этой сфере рыбное хозяйство.

Паспорта всех 12 национальных проектов подготовлены и утверждены, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев президенту на встрече 21 декабря.

Fishnews
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