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Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса прошла в апреле в Москве

Бизнес просит депутатов и сенаторов решить проблему перегрузов

Изменения закона, не позволяющие судам с «закрытой» границей, перегружать рыбопродукцию в «районах укрытия», создали серьезную проблему для рыбаков. Об этом говорится в решении Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса.

Делегаты и участники конференции заявили о необходимости незамедлительно внести поправки в законы о госгранице и о рыболовстве. Напомним, что в январе вступили в силу законодательные поправки, которые не позволяют судам, оформленным в пограничном и таможенном отношении, в случае шторма перегружать рыбопродукцию в специальных районах во внутренних морских водах и территориальном море. Такая возможность предусмотрена только для уловов.

Такая ситуация значительно ухудшила условия осуществления промысла для российских рыбодобывающих предприятий, отмечено в решении конференции. Отраслевой бизнес заявил о необходимости разобраться с проблемой.

«Делегаты и участники конференции считают необходимым незамедлительное внесение поправок в Закон Российской Федерации «О государственной границе Российской Федерации» и Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», – говорится в решении.

При этом отмечено, что нужно дать возможность осуществлять пересадку людей и получать снабжение в безопасных условиях.

Делегаты и участники конференции обратились к Госдуме и Совету Федерации с призывом рассмотреть проект закона, который обеспечит такие возможности, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что в апреле сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который должен обеспечить решение проблем с перегрузами рыбопродукции для судов с «закрытой» границей в штормовых условиях.

Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса прошла 16 апреля в Москве. Теперь конференцию планируется проводить ежегодно. В итоговом решении конференции отражены вопросы, на которых нужно сосредоточиться для нормальной работы отрасли.

Fishnews

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