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Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса прошла 16 апреля в Москве

Всероссийская конференция рыбаков указала на «болевые точки»

Делегаты и участники Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса в итоговом решении выделили ключевые вопросы, на которых нужно сосредоточиться для нормальной работы отрасли.

Опубликовано решение Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса. Напомним, что масштабное отраслевое мероприятие прошло 16 апреля в Москве.

Как сообщает корреспондент Fishnews, делегаты и участники конференции сформулировали проблемы, с которыми сталкивается отрасль, и предложили конкретные шаги по решению этих вопросов.

По итогам конференции отмечено, что рыбохозяйственный комплекс динамично развивается. Наблюдается рекордный вылов, рост экономической эффективности и налоговой отдачи отрасли, реализация проектов по строительству судов и заводов в рамках программы инвестиционных квот.

Однако экономические успехи отрасли главным образом стали результатом благоприятной экономической конъюнктуры и эффективной работы предприятий и лишь в незначительной степени – нормативно-правового регулирования со стороны органов госвласти. Такой вывод сделан в решении.

Качество работы ряда федеральных ведомств в сфере нормативно-правового регулирования рыбного хозяйства недостаточно, подчеркнули делегаты и участники конференции.

В решении высказана позиция по изменениям об аукционах, внесенным в законодательство. «Конференция выражает решительное несогласие с решением Правительства Российской Федерации об изменении базовых принципов отраслевого законодательства и считает, что слом законодательной основы российского рыболовства приведет к глубокому социально-экономическому кризису в прибрежных регионах страны», – говорится в документе.

Переход к крабовым аукционам и подготовка предложений о регулярном распределении части квот на торгах (без уточнения по объектам промысла) вошли в дорожную карту, утвержденную правительством по предложениям ФАС. Соответствующий раздел этого плана делегаты и участники конференции назвали «дорожной картой по переходу рыбной отрасли из состояния экономического развития в состояние экономического кризиса».

Отдельно авторы решения остановились и на процессе подготовки закона о крабовых квотах. Установленная процедура при разработке этих изменений не соблюдалась, говорится в документе.

Минсельхоз ранее направил в антимонопольную службу письмо, в котором не поддержал предложение о регулярном – раз в три-пять лет – перераспределении части квот на электронных торгах. Делегаты и участники конференции обратились к правительству с призывом поддержать позицию министерства. Пункты об аукционах предложено исключить из дорожной карты по развитию конкуренции.

В решении также отмечены «недостатки в деятельности Федерального агентства по рыболовству, которые оказали негативное влияние на показатели вылова водных биологических ресурсов». В качестве одного из доказательств приводится ситуация с договорами о закреплении долей квот, когда появился «зазор» между завершением срока действия старых договоров и началом действия новых. Изменения, позволяющие решить эту проблему, вступили в силу только в конце ноября.

Отмечена также несогласованность между законодательными нормами и подзаконными нормативными правовыми актами. Здесь в пример приводится ситуация с расчетом объемов для прибрежного рыболовства. Установленная формула увеличивает лимиты для «прибрежки» с коэффициентом, близким к 1,05, а не 1,2, как это предусмотрено законом о рыболовстве – в результате объемы оказались занижены, говорится в решении.

Отмечен высокий риск масштабных сбоев при проведении в 2019 г. лососевой путины – важнейшей для российского рыбохозяйственного комплекса. Причина – несвоевременное издание регулятором необходимых нормативных правовых актов, в том числе – правил рыболовства.

Делегаты и участники конференции решили обратиться к органам госвласти с предложениями ускорить выход целого ряда правовых актов – изменений по ставкам сбора за пользование водными биоресурсами; закона об электронном промысловом журнале и электронных разрешениях на добычу (предусмотрев при этом поэтапный переход к электронным промбилетам); закона о перегрузах рыбопродукции в «районах укрытия».

Названы точки приложения сил для развитии аквакультуры, для защиты водных биоресурсов и усиления рыбоохраны (сейчас объем ее финансирования не отвечает вызовам в сфере незаконной добычи ВБР), для устранения избыточных административных барьеров в отрасли.

Проводить Всероссийскую конференцию работников рыбохозяйственного комплекса решено ежегодно: такая площадка должна помочь в защите интересов отрасли и ее развитии.

Текст решения Всероссийской конференции смотрите в рубрике «Официально» на сайте Fishnews.

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