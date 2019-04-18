Новости
Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса будет проводиться ежегодно. Фото предоставлено «Гидростроем»

Конференция рыбаков будет собираться ежегодно

Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса будет проводиться на регулярной основе - раз в год для обсуждения актуальных тем отрасли. Это решение делегаты поддержали единогласно.

О необходимости создания в отрасли постоянно действующего органа в период между съездами заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев, выступая на конференции 16 апреля. Он отметил, что в других отраслях агропрома подобные мероприятия проходят ежегодно.

«Это позволяет проанализировать все вопросы, которые существуют в отрасли. Поэтому три наши организации - объединение работодателей, ЦК профсоюза и ВАРПЭ - посчитали необходимым эту форму обсуждения острых тем сделать регулярной», - уточнил глава ассоциации.

Эту инициативу поддержал и отраслевой регулятор. «Мероприятие правильное, нужное, и надо его вводить на регулярную основу, для того чтобы диалог между разными ветвями власти и отраслевым сообществом был максимально конструктивным», - выразил мнение замруководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, делегаты единогласно проголосовали за новый – регулярный - статус конференции. Кроме того, был определен порядок их выдвижения для работы на следующих встречах.

«Это будет постоянно действующий орган. Мы приходим к выводу, что нужно без торжества, без пафоса собираться на регулярной основе. В этом году мы собрались, в следующем году соберемся. Это будет рабочий диалог», - подчеркнул Герман Зверев.

Fishnews

  • Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса будет проводиться ежегодно. Фото предоставлено «Гидростроем»
  • В этом году конференция состоялась в Москве 16 апреля
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: варпэросрыболовство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

    От первого лица

    Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА. Фото с личного сайта сенатора

    Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

    Елена АФАНАСЬЕВА

    Сенаторы будут следить за ситуацией с аукционами

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

    Герман ЗВЕРЕВ

    «Крабовый гамбит»

    Все материалы

    Интервью

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

    Георгий МАРТЫНОВ

    Сейчас ломают то, что мы строили 15 лет

    Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим КОЗЛОВ

    Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО)

    Максим КОЗЛОВ

    Государству пора менять отношение к отрасли

    Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

    Генеральный директор компании АО «Дальрыбтехцентр»

    Артем ШЕВЧЕНКО

    «Дальрыбтехцентр» – инженерно-техническая площадка отрасли

    Президент компании Bering Yachts Алексей МИХАЙЛОВ

    Президент компании Bering Yachts

    Алексей МИХАЙЛОВ

    Bering Yachts: безопасность, комфорт и высокие мореходные качества

    Все интервью

    Личное мнение

    Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

    Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

    Вячеслав БЫЧКОВ

    Проблему перегрузов решат только поправки в законы

    Заслуженный работник рыбного хозяйства России, начальник Главрыбвода в 1987 – 1997 гг. Владимир ИЗМАЙЛОВ

    Заслуженный работник рыбного хозяйства России, начальник Главрыбвода в 1987 – 1997 гг.

    Владимир ИЗМАЙЛОВ

    Рыбоохрану нужно вернуть в одни руки

    Все материалы

    Крупным планом

    Компания «Дальрыбтехцентр» отмечает 80 лет работы в отрасли

    Машиностроение для рыбаков: с чего начинается рыбопереработка

    Рыбный рынок в Южной Корее

    Рыбные традиции и амбиции Южной Кореи

    Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает. Фото РРПК

    Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает

    В рамках программы инвестиционных квот планируется развивать производство филе

    Программа инвестквот: практика ставит первые вопросы

    Все материалы

    События

    На Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» в Москве побывало почти 67 тыс. посетителей из 112 стран. Фото предоставлено организаторами

    «Продэкспо» все больше привлекает бизнес

    Компания «Альфа Лаваль» совместно с МГУ имени Невельского провели во Владивостоке семинар по использованию современных видов топлива

    Как защитить судовые двигатели от современного топлива

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.