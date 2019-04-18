18 апреля 2019 года

Конференция рыбаков будет собираться ежегодно

Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса будет проводиться на регулярной основе - раз в год для обсуждения актуальных тем отрасли. Это решение делегаты поддержали единогласно.

О необходимости создания в отрасли постоянно действующего органа в период между съездами заявил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев, выступая на конференции 16 апреля. Он отметил, что в других отраслях агропрома подобные мероприятия проходят ежегодно.

«Это позволяет проанализировать все вопросы, которые существуют в отрасли. Поэтому три наши организации - объединение работодателей, ЦК профсоюза и ВАРПЭ - посчитали необходимым эту форму обсуждения острых тем сделать регулярной», - уточнил глава ассоциации.

Эту инициативу поддержал и отраслевой регулятор. «Мероприятие правильное, нужное, и надо его вводить на регулярную основу, для того чтобы диалог между разными ветвями власти и отраслевым сообществом был максимально конструктивным», - выразил мнение замруководителя Росрыболовства Василий Соколов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, делегаты единогласно проголосовали за новый – регулярный - статус конференции. Кроме того, был определен порядок их выдвижения для работы на следующих встречах.

«Это будет постоянно действующий орган. Мы приходим к выводу, что нужно без торжества, без пафоса собираться на регулярной основе. В этом году мы собрались, в следующем году соберемся. Это будет рабочий диалог», - подчеркнул Герман Зверев.

Fishnews