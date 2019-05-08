Новости
Добыча лосося в Сахалинской области

Перемены с участками угрожают промыслу лососей

Изменения законодательства по участкам для рыболовства привели к целому ряду сложностей для предприятий, которые занимаются добычей анадромных видов рыб. К таковым относятся и тихоокеанские лососи.

Проблемы, мешающие промыслу анадромных видов рыб, озвучили в итоговом решении Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса, сообщает корреспондент Fishnews.

С января 2019 г. вместо понятия «рыбопромысловый участок» должно использоваться «рыболовный участок» – такой переход был предусмотрен при внесении изменений в федеральный закон о рыболовстве в 2016 г.

При этом поменялась система, в каких случаях выделяются такие участки. В дальнейшем предприятия столкнулись с рядом сложностей. Для решения проблем в ноябре в закон были внесены изменения.

Предусмотрено, что с предприятиями, за которыми до 2019 г. был закреплен РПУ для промышленного и (или) прибрежного рыболовства в отношении анадромных рыб во внутренних морских водах или в территориальном море РФ, без торгов заключается договор пользования рыболовным участком для промрыболовства. Порядок переоформления должно установить федеральное ведомство в области рыболовства. При этом до переоформления договоров юридические лица и индивидуальные предприниматели на этих участках могут осуществлять промрыболовство в отношении анадромных рыб. Договор на рыболовный участок должен быть заключен до 1 января 2020 г.

Однако, как показала практика, сняты не все вопросы. Норма распространяется только на тех, кому было предоставлено право на добычу анадромных. «В силу ранее сложившейся практики значительное количество предприятий до сих пор не имеет в своих договорах указания на добычу анадромных видов рыб. Данная проблема возникла в 2008 году, когда в связи с отсутствием в законе положения о переоформлении ранее заключенных договоров, предприятия были вынуждены переоформлять договоры на рыбопромысловые участки в судебном порядке, вследствие чего в договорах отсутствует указание на возможность добычи анадромных видов», – отмечено в решении конференции.

Также представители отрасли обратили внимание на то, что до сих по не выпущен регламент переоформления. Отсутствие этого документа, а также названные особенности договоров становятся основанием для отказа в разрешениях на промысел анадромных.

Поменялись также перечни объектов «прибрежки» и промышленного рыболовства. «Большинство договоров на морские рыбопромысловые участки заключены для прибрежного рыболовства, а тихоокеанские лососи отнесены к видам водных биоресурсов, добыча которых осуществляется в режиме промышленного рыболовства. В сочетании с отсутствием в договорах указания на возможность добычи анадромных видов с 1 января 2019 года исключается возможность добычи водных биоресурсов, отнесенных к промышленному рыболовству (в том числе лососевых), на этих рыбопромысловых участках», – озвучили проблему участники конференции.

Fishnews

Задать вопрос редакции
Назад
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА. Фото с личного сайта сенатора

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

Елена АФАНАСЬЕВА

Сенаторы будут следить за ситуацией с аукционами

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

Герман ЗВЕРЕВ

«Крабовый гамбит»

Все материалы

Интервью

Председатель совета директоров АО «АКРОС» Алексей БУЛАНОВ

Председатель совета директоров АО «АКРОС»

Алексей БУЛАНОВ

«АКРОС» плотнее займется скумбрией и иваси

Начальник Байкальского филиала Главрыбвода Леонид МИХАЙЛИК

Начальник Байкальского филиала Главрыбвода

Леонид МИХАЙЛИК

Мы несем ответственность за байкальского омуля

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

Сейчас ломают то, что мы строили 15 лет

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим КОЗЛОВ

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО)

Максим КОЗЛОВ

Государству пора менять отношение к отрасли

Все интервью

Личное мнение

Заместитель директора ООО «УК Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей СЕННИКОВ

Заместитель директора ООО «УК Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью

Сергей СЕННИКОВ

В вопросе «незаходных» судов необходим компромисс

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Проблему перегрузов решат только поправки в законы

Все материалы

Крупным планом

«Антей» видит будущее за иваси. Фото пресс-службы компании

«Антей» видит будущее за иваси

Компания «Дальрыбтехцентр» отмечает 80 лет работы в отрасли

Машиностроение для рыбаков: с чего начинается рыбопереработка

Рыбный рынок в Южной Корее

Рыбные традиции и амбиции Южной Кореи

Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает. Фото РРПК

Минтай-2020: состояние запасов опасений не вызывает

Все материалы

События

На Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» в Москве побывало почти 67 тыс. посетителей из 112 стран. Фото предоставлено организаторами

«Продэкспо» все больше привлекает бизнес

Компания «Альфа Лаваль» совместно с МГУ имени Невельского провели во Владивостоке семинар по использованию современных видов топлива

Как защитить судовые двигатели от современного топлива

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.