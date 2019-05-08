08 мая 2019 года

Перемены с участками угрожают промыслу лососей

Изменения законодательства по участкам для рыболовства привели к целому ряду сложностей для предприятий, которые занимаются добычей анадромных видов рыб. К таковым относятся и тихоокеанские лососи.

Проблемы, мешающие промыслу анадромных видов рыб, озвучили в итоговом решении Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса, сообщает корреспондент Fishnews.

С января 2019 г. вместо понятия «рыбопромысловый участок» должно использоваться «рыболовный участок» – такой переход был предусмотрен при внесении изменений в федеральный закон о рыболовстве в 2016 г.

При этом поменялась система, в каких случаях выделяются такие участки. В дальнейшем предприятия столкнулись с рядом сложностей. Для решения проблем в ноябре в закон были внесены изменения.

Предусмотрено, что с предприятиями, за которыми до 2019 г. был закреплен РПУ для промышленного и (или) прибрежного рыболовства в отношении анадромных рыб во внутренних морских водах или в территориальном море РФ, без торгов заключается договор пользования рыболовным участком для промрыболовства. Порядок переоформления должно установить федеральное ведомство в области рыболовства. При этом до переоформления договоров юридические лица и индивидуальные предприниматели на этих участках могут осуществлять промрыболовство в отношении анадромных рыб. Договор на рыболовный участок должен быть заключен до 1 января 2020 г.

Однако, как показала практика, сняты не все вопросы. Норма распространяется только на тех, кому было предоставлено право на добычу анадромных. «В силу ранее сложившейся практики значительное количество предприятий до сих пор не имеет в своих договорах указания на добычу анадромных видов рыб. Данная проблема возникла в 2008 году, когда в связи с отсутствием в законе положения о переоформлении ранее заключенных договоров, предприятия были вынуждены переоформлять договоры на рыбопромысловые участки в судебном порядке, вследствие чего в договорах отсутствует указание на возможность добычи анадромных видов», – отмечено в решении конференции.

Также представители отрасли обратили внимание на то, что до сих по не выпущен регламент переоформления. Отсутствие этого документа, а также названные особенности договоров становятся основанием для отказа в разрешениях на промысел анадромных.

Поменялись также перечни объектов «прибрежки» и промышленного рыболовства. «Большинство договоров на морские рыбопромысловые участки заключены для прибрежного рыболовства, а тихоокеанские лососи отнесены к видам водных биоресурсов, добыча которых осуществляется в режиме промышленного рыболовства. В сочетании с отсутствием в договорах указания на возможность добычи анадромных видов с 1 января 2019 года исключается возможность добычи водных биоресурсов, отнесенных к промышленному рыболовству (в том числе лососевых), на этих рыбопромысловых участках», – озвучили проблему участники конференции.

Fishnews