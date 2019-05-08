Новости
Стенды российских производителей на Seafood Expo Global 2019 посетил заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК. Фото пресс-службы ведомства

Брюссель как поле для новинок

Seafood Expo Global 2019 показывает, что интересные и перспективные виды продукции из водных биоресурсов теперь можно встретить не только у глобальных игроков рыбного рынка, но и у российских производителей, считает замглавы Росрыболовства Петр Савчук.

С 7 по 9 мая в Брюсселе проходит 27-я международная выставка морепродуктов и технологий переработки Seafood Expo Global & Seafood Processing Global – крупнейшее отраслевое событие в мире. Российские компании четвертый год подряд участвуют в этом мероприятии в формате объединенного национального стенда. Организатор стенда – выставочная компания Expo Solutions Group.

Возглавивший официальную российскую делегацию замруководителя Росрыболовства Петр Савчук обратил внимание на повсеместное присутствие на выставке новых видов продукции из рыбы и других даров моря. «Например, американцы Trident Seafoods представили спагетти из минтая. Этот продукт производится из фарша сурими и, наверное, будет востребован в Азии», – рассказал он Fishnews.

Немало новинок, по словам заместителя руководителя ведомства, привезли и российские компании. Например, ГК «Антей», которая выпускает филе сардины-иваси – в замороженном, копченом и соленом виде. Или Находкинская база активного морского рыболовства, которая в этом году активно продвигает продукцию из кальмара и марикультуру.

«Мне понравился также Тымлатский рыбокомбинат. Они уже делают филе горбуши по современным стандартам – это конечный продукт. Если сейчас за горбушу обезглавленную дают по 2 доллара, то такое филе они по 8 долларов могут продавать. Видите, какой можно получить результат! – Петр Савчук вновь напомнил о преимуществах глубокой переработки. – Заслуживает уважения, что многие наши компании, в том числе большинство камчатских, настроены на безотходное производство. Сегодня они развивают производство омега-3, производство рыбьего жира – такая полная переработка сырья очень важна с точки зрения экологии».

В технологической части выставки тоже хватает инновационных решений. «В секторе оборудования неплохо представлен такой гигант, как Baader. Мы увидели новые современные машины. К 100-летию компании они предлагают внедрять цифровизацию отрасли – это та тенденция, которая заслуживает внимания и о которой в том числе мы будем говорить на Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге», – рассказал замглавы Росрыболовства.

Для российских участников выставки работа на Seafood Expo Global 2019 складывается весьма продуктивно. «Радует, что у наших российских компаний уже намечается много контрактов, – заявил Петр Савчук. – От тех из них, с кем я успел пообщаться, отзывы хорошие, динамика положительная. Надеюсь, что будет хороший результат».

Fishnews

  • Стенды российских производителей на Seafood Expo Global 2019 посетил заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК. Фото пресс-службы ведомства
  • Стенды российских производителей на Seafood Expo Global 2019 посетил заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК. Фото пресс-службы ведомства
  • У витрины Южно-Курильского рыбокомбината. Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Морепродукты Borealis от группы «Норебо». Фото пресс-службы Росрыболовства
  • Филе сардины-иваси от «Русской рыбной фактории». Фото пресс-службы Росрыболовства
  • «Русская рыбная фактория» (ГК «Антей») демонстрирует на выставке новинку – филе сардины-иваси. Фото пресс-службы Росрыболовства
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: выставкакальмарросрыболовство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

    От первого лица

    Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА. Фото с личного сайта сенатора

    Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

    Елена АФАНАСЬЕВА

    Сенаторы будут следить за ситуацией с аукционами

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

    Герман ЗВЕРЕВ

    «Крабовый гамбит»

    Все материалы

    Интервью

    Председатель совета директоров АО «АКРОС» Алексей БУЛАНОВ

    Председатель совета директоров АО «АКРОС»

    Алексей БУЛАНОВ

    «АКРОС» плотнее займется скумбрией и иваси

    Начальник Байкальского филиала Главрыбвода Леонид МИХАЙЛИК

    Начальник Байкальского филиала Главрыбвода

    Леонид МИХАЙЛИК

    Мы несем ответственность за байкальского омуля

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

    Георгий МАРТЫНОВ

    Сейчас ломают то, что мы строили 15 лет

    Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО) Максим КОЗЛОВ

    Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО)

    Максим КОЗЛОВ

    Государству пора менять отношение к отрасли

    Все интервью

    Личное мнение

    Заместитель директора ООО «УК Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей СЕННИКОВ

    Заместитель директора ООО «УК Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью

    Сергей СЕННИКОВ

    В вопросе «незаходных» судов необходим компромисс

    Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

    Президент Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

    Вячеслав БЫЧКОВ

    Проблему перегрузов решат только поправки в законы

    Все материалы

    Крупным планом

    Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса прошла в Москве в апреле

    Конференция рыбаков: к чему пришли

    «Антей» видит будущее за иваси. Фото пресс-службы компании

    «Антей» видит будущее за иваси

    Компания «Дальрыбтехцентр» отмечает 80 лет работы в отрасли

    Машиностроение для рыбаков: с чего начинается рыбопереработка

    Рыбный рынок в Южной Корее

    Рыбные традиции и амбиции Южной Кореи

    Все материалы

    События

    На Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» в Москве побывало почти 67 тыс. посетителей из 112 стран. Фото предоставлено организаторами

    «Продэкспо» все больше привлекает бизнес

    Компания «Альфа Лаваль» совместно с МГУ имени Невельского провели во Владивостоке семинар по использованию современных видов топлива

    Как защитить судовые двигатели от современного топлива

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.