08 мая 2019 года

Брюссель как поле для новинок

Seafood Expo Global 2019 показывает, что интересные и перспективные виды продукции из водных биоресурсов теперь можно встретить не только у глобальных игроков рыбного рынка, но и у российских производителей, считает замглавы Росрыболовства Петр Савчук.

С 7 по 9 мая в Брюсселе проходит 27-я международная выставка морепродуктов и технологий переработки Seafood Expo Global & Seafood Processing Global – крупнейшее отраслевое событие в мире. Российские компании четвертый год подряд участвуют в этом мероприятии в формате объединенного национального стенда. Организатор стенда – выставочная компания Expo Solutions Group.

Возглавивший официальную российскую делегацию замруководителя Росрыболовства Петр Савчук обратил внимание на повсеместное присутствие на выставке новых видов продукции из рыбы и других даров моря. «Например, американцы Trident Seafoods представили спагетти из минтая. Этот продукт производится из фарша сурими и, наверное, будет востребован в Азии», – рассказал он Fishnews.

Немало новинок, по словам заместителя руководителя ведомства, привезли и российские компании. Например, ГК «Антей», которая выпускает филе сардины-иваси – в замороженном, копченом и соленом виде. Или Находкинская база активного морского рыболовства, которая в этом году активно продвигает продукцию из кальмара и марикультуру.

«Мне понравился также Тымлатский рыбокомбинат. Они уже делают филе горбуши по современным стандартам – это конечный продукт. Если сейчас за горбушу обезглавленную дают по 2 доллара, то такое филе они по 8 долларов могут продавать. Видите, какой можно получить результат! – Петр Савчук вновь напомнил о преимуществах глубокой переработки. – Заслуживает уважения, что многие наши компании, в том числе большинство камчатских, настроены на безотходное производство. Сегодня они развивают производство омега-3, производство рыбьего жира – такая полная переработка сырья очень важна с точки зрения экологии».

В технологической части выставки тоже хватает инновационных решений. «В секторе оборудования неплохо представлен такой гигант, как Baader. Мы увидели новые современные машины. К 100-летию компании они предлагают внедрять цифровизацию отрасли – это та тенденция, которая заслуживает внимания и о которой в том числе мы будем говорить на Международном рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге», – рассказал замглавы Росрыболовства.

Для российских участников выставки работа на Seafood Expo Global 2019 складывается весьма продуктивно. «Радует, что у наших российских компаний уже намечается много контрактов, – заявил Петр Савчук. – От тех из них, с кем я успел пообщаться, отзывы хорошие, динамика положительная. Надеюсь, что будет хороший результат».

Fishnews