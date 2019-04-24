24 апреля 2019 года

Илья Шестаков озвучил возможные сроки крабовых аукционов

Росрыболовство ожидает, что электронные торги по крабовым квотам пройдут уже в конце лета – начале осени. К этому моменту подзаконные акты должны быть приняты, полагают в ведомстве.

Предполагаемые сроки аукционов по продаже долей квот на вылов крабов в инвестиционных целях руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков назвал на расширенном заседании коллегии ведомства 23 апреля в Астрахани. Как сообщает корреспондент Fishnews, глава Росрыболовства отметил, что до проведения торгов предстоит принять необходимую нормативно-правовую базу.

«Это порядка шести постановлений и распоряжений правительства. После этого мы объявим аукционы, – рассказал Илья Шестаков. – Мы ожидаем, что аукционы будут проведены в конце лета – начале осени».

Ранее руководитель рыбного ведомства говорил, что проекты подзаконных актов уже направлены в профильные комитеты Госдумы и Совета Федерации – для мониторинга за реализацией изменений законодательства в сфере рыболовства и аквакультуры.

Закон о крабовых аукционах 10 апреля был принят Госдумой, 21 апреля одобрен Советом Федерации и теперь ждет только подписи президента.

По мнению Росрыболовства, продажа крабовых квот в 2019 – 2020 гг. принесет в федеральный бюджет дополнительный доход – порядка 82 млрд рублей. В то же время руководители ряда регионов и отраслевые ассоциации указывали на высокие социально-экономические риски в связи с изъятием у действующих предприятий половины производственного ресурса. Бюджеты приморских территорий в результате аукционов, по расчетам местных властей, могут потерять сотни миллионов рублей.

Fishnews