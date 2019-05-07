07 мая 2019 года

Бизнес настаивает на тщательной проработке проектов по крабовым квотам

Проекты нормативных правовых актов, принятие которых предусмотрено законом о крабовых аукционах, обязательно должны пройти процедуру оценки регулирующего воздействия. Представители отрасли заявили об этом в решении Всероссийской конференции работников рыбохозяйственного комплекса.

Федеральный закон от 1 мая 2019 г. № 86 предусмотрел введение нового вида квот – вылова крабов в инвестиционных целях. Распределяться доли таких квот будут по результатам аукционов.

Свою позицию по закону о крабовых квотах и принципам доступа к промыслу водных биоресурсов в целом представители отрасли высказали на Всероссийской конференции, проходившей в Москве 16 апреля.

«Конференция выражает решительное несогласие с решением Правительства Российской Федерации об изменении базовых принципов отраслевого законодательства и считает, что слом законодательной основы российского рыболовства приведет к глубокому социально-экономическому кризису в прибрежных регионах страны», – говорится в итоговом решении.

Новый закон предусматривает принятие ряда правовых актов. Так, правительство должно установить перечень видов крабов в определенных районах вылова, по которым будет выделяться новый вид квот; перечень инвестиционных объектов, которые должны построить победители торгов; требования к инвестпроектам, конкретные сроки их реализации. За кабмином также закреплены функции по установлению размера и количества лотов для торгов и т.д.

Делегаты и участники конференции призвали правительство обеспечить обязательное проведение оценки регулирующего воздействия проектов нормативно-правовых актов, разработанных для исполнения закона о крабовых аукционах. Это отражено в решении мероприятия.

Напомним, что процедура ОРВ помогает определить и оценить возможные позитивные и отрицательные последствия принятия проекта акта, а также обнаружить основания для избыточных барьеров в сфере экономической деятельности, для необоснованных расходов госбюджета.

Материалы о том, как готовятся аукционы и как на это реагирует бизнес, собраны на сайте Fishnews в рубрике «Крабовые квоты».

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