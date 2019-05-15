Новости
Заседание совета губернаторов России и Японии прошло в Москве. Фото пресс-службы правительства Камчатского края

Камчатка готова реализовывать с Японией «рыбные» проекты

Правительство Камчатского края заинтересовано в привлечении японских инвестиций для реализации проектов в рыбохозяйственной сфере. Об этом рассказал глава региона Владимир Илюхин на заседании совета губернаторов двух стран.

Заседание совета губернаторов России и Японии проходило в Москве в течение двух дней. Мероприятия были направлены на активизацию взаимодействия на уровне парламентов и отраслевых министерств.

«Здесь собрался очень представительный состав руководителей российских регионов и префектур Японии, это говорит о серьезной заинтересованности и развитии межрегиональных связей», — отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что ключевую роль в возобновлении деятельности совета сыграла поддержка, которую оказали президент Владимир Путин и премьер-министр Синдзо Абэ.

Для Камчатки Япония является одним из основных стратегических партнеров, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона. Губернатор Владимир Илюхин рассказал, что краевые власти заинтересованы в привлечении инвестиций со стороны Японии для реализации проектов прежде всего в рыбопромышленной отрасли, а также при создании туристско-рекреационных и санаторно-курортных объектов.

«Мы настроены на развитие и расширение сотрудничества с японской стороной, в том числе при реализации проектов ТОР «Камчатка» и свободного порта Владивосток. При этом мы не ограничиваем потенциальных партнеров в форматах: это может быть реализация самостоятельных проектов, совместная работа с российскими резидентами, участие в качестве заказчиков и потребителей продукции или услуг», - отметил Владимир Илюхин.

Он подчеркнул, что несколько лет назад Валентина Матвиенко оказала поддержку в решении крайне важного для Камчатского края вопроса – запрете дрифтерного лова. Это стало дополнительным фактором развития рыбопромышленного комплекса субъекта, обратил внимание губернатор.

Fishnews

  • Заседание совета губернаторов России и Японии прошло в Москве. Фото пресс-службы правительства Камчатского края
  • Заседание совета губернаторов России и Японии прошло в Москве. Фото пресс-службы правительства Камчатского края
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: владивостоккамчаткамоскваправительствояпония
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

    От первого лица

    Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА. Фото с личного сайта сенатора

    Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

    Елена АФАНАСЬЕВА

    Сенаторы будут следить за ситуацией с аукционами

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

    Герман ЗВЕРЕВ

    «Крабовый гамбит»

    Все материалы

    Интервью

    Председатель Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (KOAECA) ЛИ Нам Ки

    Председатель Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества

    ЛИ Нам Ки

    Электронная биржа – то, к чему идет рыбная торговля

    Председатель совета директоров АО «АКРОС» Алексей БУЛАНОВ

    Председатель совета директоров АО «АКРОС»

    Алексей БУЛАНОВ

    «АКРОС» плотнее займется скумбрией и иваси

    Начальник Байкальского филиала Главрыбвода Леонид МИХАЙЛИК

    Начальник Байкальского филиала Главрыбвода

    Леонид МИХАЙЛИК

    Мы несем ответственность за байкальского омуля

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

    Георгий МАРТЫНОВ

    Сейчас ломают то, что мы строили 15 лет

    Все интервью

    Личное мнение

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

    Сергей РЯБЧЕНКО

    Золотая рыбка Амура

    Заместитель директора ООО «УК Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей СЕННИКОВ

    Заместитель директора ООО «УК Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью

    Сергей СЕННИКОВ

    В вопросе «незаходных» судов необходим компромисс

    Все материалы

    Крупным планом

    Легендарная дальневосточная сардина вернулась в дальневосточные моря спустя четверть века

    Expo Solutions Group: новая эпоха иваси на подходе

    Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса прошла в Москве в апреле

    Конференция рыбаков: к чему пришли

    «Антей» видит будущее за иваси. Фото пресс-службы компании

    «Антей» видит будущее за иваси

    Компания «Дальрыбтехцентр» отмечает 80 лет работы в отрасли

    Машиностроение для рыбаков: с чего начинается рыбопереработка

    Все материалы

    События

    На Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» в Москве побывало почти 67 тыс. посетителей из 112 стран. Фото предоставлено организаторами

    «Продэкспо» все больше привлекает бизнес

    Компания «Альфа Лаваль» совместно с МГУ имени Невельского провели во Владивостоке семинар по использованию современных видов топлива

    Как защитить судовые двигатели от современного топлива

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.