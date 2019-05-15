15 мая 2019 года

Камчатка готова реализовывать с Японией «рыбные» проекты

Правительство Камчатского края заинтересовано в привлечении японских инвестиций для реализации проектов в рыбохозяйственной сфере. Об этом рассказал глава региона Владимир Илюхин на заседании совета губернаторов двух стран.

Заседание совета губернаторов России и Японии проходило в Москве в течение двух дней. Мероприятия были направлены на активизацию взаимодействия на уровне парламентов и отраслевых министерств.

«Здесь собрался очень представительный состав руководителей российских регионов и префектур Японии, это говорит о серьезной заинтересованности и развитии межрегиональных связей», — отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она подчеркнула, что ключевую роль в возобновлении деятельности совета сыграла поддержка, которую оказали президент Владимир Путин и премьер-министр Синдзо Абэ.

Для Камчатки Япония является одним из основных стратегических партнеров, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона. Губернатор Владимир Илюхин рассказал, что краевые власти заинтересованы в привлечении инвестиций со стороны Японии для реализации проектов прежде всего в рыбопромышленной отрасли, а также при создании туристско-рекреационных и санаторно-курортных объектов.

«Мы настроены на развитие и расширение сотрудничества с японской стороной, в том числе при реализации проектов ТОР «Камчатка» и свободного порта Владивосток. При этом мы не ограничиваем потенциальных партнеров в форматах: это может быть реализация самостоятельных проектов, совместная работа с российскими резидентами, участие в качестве заказчиков и потребителей продукции или услуг», - отметил Владимир Илюхин.

Он подчеркнул, что несколько лет назад Валентина Матвиенко оказала поддержку в решении крайне важного для Камчатского края вопроса – запрете дрифтерного лова. Это стало дополнительным фактором развития рыбопромышленного комплекса субъекта, обратил внимание губернатор.

Fishnews