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Прибрежный промысел кукумарии в заливе Терпения теперь под полным запретом

Сахалинских рыбаков оставили без кукумарии

В результате изменений законодательства сахалинские предприятия теперь не могут вести прибрежный лов кукумарии в заливе Терпения. Рыбаки намерены провести акцию протеста.

С 1 января 2019 г. вступил в силу новый перечень видов водных биоресурсов для прибрежного рыболовства. В частности, из списка выведена кукумария. А действующие правила рыболовства для Дальневосточного бассейна запрещают промысел морского огурца в заливе Терпения, исключение сделано лишь для «прибрежки». Таким образом, с начала текущего года это исключение, которым пользовались местные добытчики «морского огурца», перестало действовать.

Как сообщил Fishnews директор рыболовецкого колхоза «Дружба» Андрей Долгушин, лов кукумарии в заливе Терпения помимо его предприятия вели еще две компании. По мнению Андрея Долгушина, согласно пункту 12.7 действующих правил, запрет распространяется лишь на промысел тралящими орудиями лова, в то время как предприятие добывает голотурий драгами.

«В этом году мы начали промысел и успели добыть некоторое количество кукумарии, - рассказал директор колхоза. – Сотрудники погранслужбы, контролировавшие сдачу уловов, никак нам не препятствовали. Но потом в заливе появился пограничный катер и нам запретили промысел. Если мы что-то нарушили, они должны составить протокол, чтобы мы могли обратиться в суд. А пограничники просто сказали: «Если не уйдете, то отконвоируем вас в Корсаков».

По словам директора «Дружбы», с апреля (в этом месяце начинается промысел кукумарии) предприятие уже недополучило 40-50 млн рублей, учитывая, что среднемесячный вылов доходит до 500 тонн. Андрей Долгушин обратил внимание, что запрет негативно отразился на финансовых показателях рыбколхоза, имеющего социальную значимость для Поронайска.

Рыбаки надеются на принятие новых правил рыболовства для Дальневосточного бассейна, поскольку в одной из обсуждаемых редакций документа исключение для кукумарии в заливе Терпения зависит не от вида промысла, а от размера судна (длиной до 24 м). В ожидании новых правил поронайские рыбаки намерены провести акцию протеста – сейчас ее согласовывают с местными властями.

Напомним, что на коллегии Росрыболовства глава ведомства Илья Шестаков поставил задачу принять новые правила промысла для Дальневосточного бассейна до 1 июня.

Fishnews

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НазадМетки: росрыболовство
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